OPEC+ zvýši produkciu ropy: Saudská Arábia a SAE chcú väčší podiel na trhu už od októbra

Kľúčoví členovia ropného zoskupenia OPEC+ v nedeľu oznámili, že sa dohodli na ďalšom zvýšení produkcie ropy, za čím je podľa analytikov úsilie získať väčší podiel na trhu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters a serveru denníka The Financial Times.
Ministri energetiky z ôsmich krajín OPEC+, označovaných ako V8, v rámci virtuálnej schôdzky oznámili, že od októbra zvýšia produkciu o 137.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne. Štátmi V8 sú Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty (SAE), Irak, Kuvajt, Rusko, Kazachstan, Alžírsko a Omán.
Rozhodnutie členov OPEC+, ktoré sa odrazí na vývoji cien komodity, je ďalším dôkazom, že Saudská Arábia už nemá záujem o zvyšovanie cien. Namiesto toho sa zamerala na zvýšenie príjmov prostredníctvom obnovenia čo najväčšieho množstva pôvodne odstavenej produkcie.
Podľa analytikov však napriek tomu, že sa na zvýšení o 137.000 barelov denne dohodlo osem členov OPEC+, drvivú väčšinu z tohto objemu by mali dodať na trh Saudská Arábia a SAE. Mnohí ďalší členovia totiž už teraz ťažia na úrovni blízko svojho maxima.
Po rozhodnutí OPEC+ podpredseda ruskej vlády Alexander Novak uviedol, že štáty budú ďalej pozorne sledovať vývoj situácie na trhu a podľa toho, akým smerom sa bude uberať, budú tomu prispôsobovať svoju ťažobnú politiku. „Naše rozhodnutia budeme robiť na základe aktuálnej situácie na trhu. Podľa nej sa rozhodneme, či produkciu posunieme jedným alebo druhým smerom,“ dodal Novak.