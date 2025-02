OPEC+ zvažuje odloženie plánovaného zvyšovania produkcie

Foto: TASR/AP

Aliancia najväčších svetových producentov ropy OPEC+ zvažuje odloženie plánovaného zvyšovania dodávok, ktoré sa malo začať v apríli.

Aliancia, ktorú tvorí Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojenci, o tom uvažuje aj napriek žiadosti amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zvýšila ťažbu a prispela k zníženiu cien ropy, uviedla agentúra Bloomberg.Podľa zdroja oboznámeného s rokovaniami OPEC+, ktorý nechcel byť menovaný, globálne trhy s ropou sú v súčasnosti príliš nestabilné na to, aby členovia aliancie začali so zvyšovaním ťažby.Konečné rozhodnutie však ešte nepadlo a neexistuje ani konsenzus o ďalšom postupe. Očakáva sa, že aliancia o tom rozhodne v najbližších týždňoch.

Ak sa OPEC+ na čele so Saudskou Arábiou a s Ruskom rozhodne odložiť plánované postupné a mierne zvyšovanie ťažby o 120.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne, bude to už štvrtý odklad. Aktuálnym cieľom skupiny je do konca roku 2026 zvýšiť ťažbu celkovo o 2,2 milióna barelov denne prostredníctvom postupných mesačných nárastov produkcie.Sekretariát OPEC so sídlom vo Viedni minulý týždeň vydal správu, v ktorej zdôraznil riziká spojené s clami v USA. V správe sa uvádza, že kroky Washingtonu priniesli na trhy väčšiu neistotu. Tá by mohla potenciálne viesť k nerovnováhe medzi ponukou a dopytom, ktorá neodráža základy trhu, čo má za následok zvýšené výkyvy na trhu.