OPEC+ opäť zvyšuje ťažbu ropy: V roku 2026 príde prekvapivá pauza v raste

Osem kľúčových členov ropného zoskupenia OPEC+ sa v nedeľu dohodlo na ďalšom miernom zvýšení produkcie od decembra. Na rozdiel od predchádzajúcich rozhodnutí však zároveň oznámili, že v 1. štvrťroku budúceho roka si „dajú pauzu“ a ťažba tak v prvých troch mesiacoch zotrvá na nezmenenej úrovni. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Ministri energetiky z ôsmich krajín OPEC+ v rámci virtuálnej schôdzky v nedeľu oznámili, že v decembri zvýšia produkciu o 137.000 barelov denne (1 barel = 159 litrov). To je rovnaký rozsah zvýšenia ťažby ako v októbri aj novembri.
V prvých troch mesiacoch roka 2026 však kľúčoví členovia OPEC+ (Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Irak, Kuvajt, Rusko, Kazachstan, Alžírsko a Omán,) vo zvyšovaní produkcie pokračovať nebudú. Zastavia tak pravidelný proces, ktorý spustili od apríla tohto roka. Za toto obdobie zvýšili ťažbu celkovo o 2,7 milióna barelov denne.
Cieľom zvyšovania produkcie v posledných mesiacoch bolo získanie väčšieho podielu na svetovom ropnom trhu zo strany štátov z OPEC+. „Táto stratégia sa im do určitej miery vypláca,“ povedal Ole Hvalbye, komoditný analytik švédskej banky SEB. Pre AFP uviedol, že dodávky zo strany amerických producentov bridlicovej ropy prestali rásť a klesli aj investície do novej produkcie v USA.