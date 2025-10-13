OPEC nemení prognózu rastu dopytu po rope: Čo to znamená pre ceny v roku 2025?

Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v pondelok potvrdila svoju predchádzajúcu prognózu tempa rastu globálneho dopytu po rope v tomto a budúcom roku. Uviedla tiež, že trh s ropou v roku 2026 zaznamená oveľa menší deficit ponuky, keďže skupina najväčších producentov OPEC+ pokračuje vo zvyšovaní ťažby. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Skupina OPEC+, ktorá zahŕňa ropný kartel OPEC a jeho spojencov vrátane Ruska, sa rozhodla zmierniť škrty v produkcii rýchlejšie, ako bolo pôvodne plánované. V septembri tak zvýšila produkciu ropy o 630.000 barelov (1 barel = 159 litrov) denne na 43,05 milióna barelov/deň. Rast jej produkcie však vyvolal obavy z prebytku ponuky, čo ovplyvnilo ceny ropy.
OPEC v pondelok vo svojom najnovšom výhľade, ktorý aktualizuje každý mesiac, uviedol, že globálny dopyt po rope vzrastie v roku 2025 o 1,3 milióna barelov denne. Toto číslo sa oproti správe z minulého mesiaca nezmenilo.
Predpoveď rastu globálneho dopytu po rope na rok 2026 zostala takisto nezmenená na úrovni 1,4 milióna barelov denne.
OPEC v pondelok ponechal nezmenený aj odhad rastu globálnej ekonomiky v roku 2025 na úrovni 3 %. Uviedol pritom, že globálna ekonomika zostala v prvej polovici roka na „zdravej trajektórii“.
„Očakáva sa, že globálna ekonomika si udrží svoju rastovú trajektóriu do konca roka 2025 a v roku 2026,“ predpovedal OPEC a dodal, že globálny systém sa postupne prispôsobuje narušeniam obchodu. Aj hospodársky rast v roku 2026 predpovedá na úrovni 3,1 %, rovnako ako v septembri. Predpokladá pritom, že ekonomika USA vzrastie o 1,8 % v roku 2025 a o 2,1 % v roku 2026. Eurozóne predpovedá rast o 1,2 % v oboch rokoch a Číne tento rok o 4,8 % a na budúci rok o 4,5 %.