Obyvatelia Slovenska preferujú plyn, tepelné čerpadlá sú drahšie, informovala SPP-distribúcia

Ilustračné foto. Foto: TASR

Využívanie plynu ostáva najpreferovanejším spôsobom vykurovania slovenských domácností, pričom až 91 % ľudí by si tento spôsob vybralo znova. Vykurovanie plynovým kondenzačným kotlom je zároveň vo väčšine prípadov lacnejšie ako alternatíva tepelného čerpadla. Informovala o tom v pondelok spoločnosť SPP-distribúcia. „Mesačné náklady na energie majú tieto dve moderné technológie približne rovnaké, avšak investičné náklady v prípade tepelného čerpadla sú až štvornásobné, to znamená, že človek nemusí byť geniálnym matematikom, aby si vedel vypočítať, že nie je možné vygenerovať dostatočnú úsporu, aby sa cena tepelného čerpadla voči plynovému kotlu vrátila. Toto platí najmä v prípadoch, keď už máme v dome zriadenú prípojku a domové rozvody plynu.

V tomto prípade zemný plyn je určite cenovo najdostupnejšie a najlacnejšie nízkoemisné riešenie vykurovania,“ priblížil vedúci rozvoja sieťového obchodu spoločnosti Jerguš Vopálenský. Na základe prieskumu, ktorý firma realizovala na svojich zákazníkoch, by si drvivá väčšina opätovne vybrala zemný plyn ako preferovaný spôsob vykurovania domácností. Prevládajúcim motívom pripojenia nehnuteľnosti na zemný plyn by mala byť pritom jeho cena, ktorú pokladá 29 % respondentov za najväčšiu výhodu. Zákazníci ďalej pri plyne oceňujú komfort tohto spôsobu vykurovania a taktiež jeho dostupnosť. Prieskum tiež odhalil, že 38 % zákazníkov k zemnému plynu nepoužíva žiadne doplnkové energetické zariadenie.

Spoločnosť taktiež priblížila, že spotrebitelia sa nemusia obávať zákazu kúrenia plynom v dôsledku zavádzania novej smernice Európskej únie, ktorá sa zameriava na energetickú hospodárnosť budov. „V skutočnosti táto smernica kladie dôraz na zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie emisií, pričom ponecháva priestor aj pre plynné nosiče energie. Nové rodinné domy v energetickej triede A0 môžu byť stále vykurované zemným plynom,“ uviedla SPP-distribúcia. Z novej smernice o energickej hospodárnosti budov by malo vyplývať, že jednotlivé členské štáty by mali prijať dlhodobú stratégiu renovácie budov a postupne nahrádzať fosílne palivá, pričom ide o nezáväzný cieľ štátu, ktorý by koncového zákazníka kúriaceho plynom nemal nijako obmedzovať. Túto povinnosť štátu je možné plniť aj podporou implementácie obnoviteľných plynov, ako sú biometán a vodík, dodal Vopálenský.