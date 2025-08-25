Obnova budov na Slovensku: Investície znížia účty za energie a prinesú tisíce pracovných miest

Vláda plánuje dať na budúci rok na energopomoc pre domácnosti 700 miliónov eur. Ide však iba o krátkodobé riešenie a problém vysokých cien energií to nevyrieši. Skutočné zníženie nákladov na energie pre domácnosti prinesú len dlhodobé riešenia s návratnosťou. Ide najmä o podporu obnovy rodinných a bytových domov, ktorá okrem úspor energie generuje aj pracovné miesta a hospodársky rast. Upozornila na to Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK).
„Je neudržateľné, aby Slovensko každý rok dotovalo ceny energií pre domácnosti a doslova vyhadzovalo milióny eur, ktoré mohlo preinvestovať v projektoch s dlhodobým úžitkom. Ak sa bavíme konkrétne o energiách, riešením je znižovať ich spotrebu, nie doplácať za domácnosti, ktoré ju majú zbytočne vysokú. Investícia do obnovy budov je investíciou do úspor, zamestnanosti, technologickej modernizácie a energetickej bezpečnosti krajiny,“ uviedol predseda správnej rady APES-SK Marcel Lauko.
Na základe údajov Inštitútu pre výkonnosť budov v Európe vytvorí každý investovaný milión eur do obnovy budov približne 12 až 18 pracovných miest. Zo štúdie Slovenskej rady pre zelené budovy z roku 2016 vyplýva, že to môže byť až 35 miest. Každý investovaný milión by tak mohol podľa štúdie priniesť do štátneho rozpočtu viac ako 313.000 eur na daniach a odvodoch a zároveň by sa zvýšil aj hrubý domáci produkt (HDP) o 1,3 milióna eur.
„Predstavme si, že z plánovaného balíka energopomoci by sa do obnovy budov investovalo napríklad 300 miliónov eur. Išlo by o priamu podporu stavebného sektora, pričom by mohlo vzniknúť až 5400 nových pracovných miest. Štát by to spozoroval aj v zvýšení príjmov do rozpočtu. Navyše, zníženie spotreby energie zníži aj potrebu dotácií v budúcnosti. Takto vyzerá udržateľné riešenie,“ priblížil Lauko.
Energopomoc predstavuje podľa neho z dlhodobého hľadiska neefektívne čerpanie verejných prostriedkov. Tieto výdavky totiž nevedú k zníženiu spotreby energie a rovnako ani nepomáhajú Slovensku plniť si záväzky voči EÚ v oblasti zelenej obnovy. Lauko spresnil, že ak by sa časť peňazí, ktoré štát v súčasnosti minie, použila na obnovu domov, tak by to viedlo k zníženiu emisií skleníkových plynov, energetickej náročnosti, zvýšeniu hodnoty nehnuteľností a vyššiemu komfortu bývania. Zároveň by tieto investície podporili aj inovácie a technológie v stavebníctve.