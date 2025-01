Nové platby za vodu či nižšie ceny tepla: Slovákov čakajú v energetike v novom roku dôležité zmeny! (prehľad zmien)

PREHĽAD ZMIEN Foto: freepik.com/kaboompics

S novým rokom sa už tradične do praxe dostávajú viaceré zmeny. Tento rok nás však okrem noviniek, ktoré prináša napríklad vládny konsolidačný balíček, čaká aj viacero zmien v energetike. Tie prinášajú nové cenové vyhlášky, ktorých účinnosť padla na 1. január 2025.

Nové cenové vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) platné od začiatku tohto roka sa dotýkajú elektroenergetiky, plynárenstva, tepelnej energetiky či vodného hospodárstva. Čo najzásadnejšie sa v praxi zmenilo pre bežného spotrebiteľa? Pozrite si prehľad najdôležitejších zmien.

Asi najzásadnejšie zmeny v tomto roku prináša nová vyhláška v oblasti dodávok vody. Minuloročná vyhláška ÚRSO totiž s účinnosťou od začiatku tohto roka zavádza nové pravidlá pri platení za vodu.

V praxi čaká spotrebiteľov hlavne:

zavedenie dvojzložkovej ceny – úhrada za dodávku pitnej vody a taktiež za odvádzanie a čistenie odpadovej vody bude pozostávať z dvoch zložiek – z fixnej zložky ceny v eurách za rok, ktorú budú platiť všetci odberatelia pripojení na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu bez ohľadu na to, koľko pitnej vody odoberú (koľko odpadovej vody vyprodukujú), a z variabilnej zložky ceny v eurách za meter kubický odobratej pitnej vody resp. odpadovej vody vypustenej do verejnej kanalizácie.

Vodovody si vyžadujú miliónové investície

Regulačný úrad pri ohlásení týchto zmien uviedol, že jedným z dôvodov ich zavádzania je katastrofálna situácia s potrubiami verejných vodovodov a verejných kanalizácií na Slovensku. Infraštruktúra za desaťročia nabalila investičný dlh presahujúci stovky miliónov eur. Aj preto sa regulačný úrad rozhodol zmeniť spôsob platenia za vodu.

Doposiaľ boli náklady na prevádzku vodovodov a kanalizácií zahrnuté do celkovej ceny vodného a stočného. Odberatelia s minimálnym odberom tak podľa regulačného úradu v podstate nijako neprispievali na udržiavanie potrubí, hoci ich mali neustále k dispozícii. Platili to za nich odberatelia s normálnym odberom. Po novom sa však podľa ÚRSO do praxe zavádza spravodlivejšie prerozdelenie nákladov medzi všetkých odberateľov.

Viac si o tom, kto by sa pre pripravené zmeny mal pripraviť na vyššie faktúry za dodávku vody, môžete prečítať v našom predchádzajúcom článku.

Nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v oblasti elektroenergetiky v praxi prináša tieto hlavné zmeny:

spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome je oslobodené od platby tarify za prevádzkovanie systému elektriny vyrobenej a spotrebovanej bez využitia distribučnej sústavy,

vyhláška tiež upravuje výpočet ceny za pripojenie zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na uskladňovanie elektriny bez existujúceho odberného miesta, čo nebolo doteraz legislatívne riešené.

Zmeny sa dotknú aj plynárenstva

Aj oblasť plynárenstva čakajú zmeny. Spotrebiteľov sa dotkne najmä táto, ktorá bude mať v konečnom dôsledku priamy vplyv na ceny tepla:

úpravou podrobností o určení ceny za služby obchodníka pri dodávke plynu prináša táto zmena najmä pre domácnosti nižšie ceny za dodávku tepla, vzhľadom ku skutočnosti, že určenie maximálnej ceny za služby obchodníka pri dodávke plynu koncovému odberateľovi plynu na výrobu tepla a dodávku tepla bude transparentné a na základe trhových faktorov s predpokladom postupnej eliminácie neprehľadných neprimeraných cien, ktoré sa mohli uplatňovať pri dodávke plynu výrobcom tepla.

Nová vyhláška ÚRSO z minulého roka mení aj pravidlá v tepelnej energetike. Pre spotrebiteľov prináša hlavne: