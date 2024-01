Nové inštalácie veterných elektrární v Európskej únii vlani dosiahli rekordných 17 gigawattov

Foto: unsplash.com/Anastasia Palagutina

Nové inštalácie veterných elektrární v Európskej únii boli v minulom roku rekordné. Krajiny EÚ postavili a pripojili do siete nové veterné elektrárne s celkovou kapacitou 17 gigawattov (GW). Ani to však stále nestačí na dosiahnutie cieľa v oblasti obnoviteľnej energie, uviedla s odvolaním sa na údaje z odvetvia agentúra Reuters.

Údaje ukazujú, že transformácia energetiky v Európe naberá na obrátkach. Na splnenie cieľa EÚ v oblasti obnoviteľnej energie do roku 2030 by však bolo potrebné ročne pridať veterné elektrárne s výkonom najmenej 37 GW.Na pevnine sa vlani postavili a pripojili do siete elektrárne s kapacitou 14 GW. Na mori to potom boli elektrárne s kapacitou tri gigawatty. V roku 2022 boli novopripojené elektrárne s kapacitou 16 GW, vyplýva z údajov zväzu Windeurope.

Európsky sektor veternej energie čelil v posledných rokoch problémom z dôvodu viacerých faktorov, ako je vysoká inflácia, zvýšená konkurencia a prekážky pri získavaní povolení na projekty. Teraz sa však situácia zlepšuje, povedal agentúre Reuters generálny riaditeľ WindEurope Giles Dickson. Upozornil pritom na nové únijné pravidlá pre skrátenie čakacej doby na povolenie.

Podľa analýzy Fraunhoferovho inštitútu mali veterné elektrárne vlani na celkovej výrobe elektriny v EÚ podiel 19 percent. Elektrina zo všetkých obnoviteľných zdrojov potom mala na produkcii elektriny v EÚ podiel 44 percent.