Nové emisné povolenky zdražia tovar aj služby: Podniky i domácnosti pocítia vplyv ETS 2 už čoskoro

Nové emisné povolenky v rámci systému ETS 2, ktoré zasiahnu domácnosti priamo skrz zvýšené náklady na vykurovanie či pohonné hmoty, budú mať na ne aj nepriamy negatívny dôsledok a premietnu sa do zvýšených cien tovarov a služieb. ETS 2 bude mať okrem iného vplyv aj na konkurencieschopnosť európskych podnikov, ktoré už v súčasnosti čelia nepriaznivej situácii. Zhodli sa na tom zástupcovia podnikateľského sektora a viacerí odborníci.
„Systém emisných kvót, tak ako je nastavený, znevýhodňuje európskych podnikateľov vo svetovej konkurencii, prináša zvýšené náklady a vyššie náklady znamenajú menšiu schopnosť súťažiť. Tá konkurencia je globálna, či chceme alebo nie,“ pre TASR uviedol viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Robert Spišák.
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR priblížila, že od roku 2027 budú emisné povolenky nakupovať aj dodávatelia plynu, obchodníci s uhlím a predajcovia pohonných látok. To sa premietne do cien týchto nosičov energie. Podniky budú nútené premietnuť časť zvýšených nákladov do cien svojich tovarov a služieb, čo môže ďalej negatívne ovplyvniť ich konkurencieschopnosť, skonštatovali zástupcovia zamestnávateľov.
Podľa Michala Šubína zo spoločnosti Subin & Partners, ktorá sa venuje problematike rodinného podnikania na Slovensku, trestá ETS 2 v podstate každého, kto nejakým spôsobom využíva nezelenú energiu. „A tú využívame v nejakej podobe takmer všetci. Nepochybne sú to ďalšie náklady, ktoré zasiahnu do konkurencieschopnosti našich podnikateľov, respektíve podnikateľov v celej Európskej únii (EÚ). Na Slovensku je to o to komplikovanejšie, že podnikatelia musia čeliť ďalším nástrahám, ktoré sú spojené s konsolidáciou, rastom ceny práce a súčasne nedostatkom schopných ľudí, ktorí odchádzajú zo SR,“ podotkol pre TASR Šubín.
Konkrétne dôsledky nového systému na podnikanie je v súčasnosti podľa neho ťažké posúdiť. Šubín vysvetlil, že vplyv na podnikanie bude jednak priamy, keďže výrobné podniky budú musieť zvýšené náklady čiastočne absorbovať, ale časť určite prenesú aj do cien svojich produktov. Rovnako ako iní odborníci skonštatoval, že takto vyššie výdavky sa následne prenesú na konečného spotrebiteľa a bežného obyvateľa.
Robert Spišák z RÚZ navyše zdôraznil, že pre zvýšené náklady budú môcť domácnosti míňať menej financií na iné statky, čím klesne vnútorný dopyt po mnohých iných produktoch. „My si myslíme, že celý tento systém je zlý, že to bolo chybou vydať sa touto cestou. Áno, udialo sa to v minulosti, no ale rozumný človek a dobrý hospodár musí naprávať dôsledky svojich chýb, a preto si myslíme, že je namieste, aby bol na úrovni Európskej únie tento systém prehodnotený a v ideálnom prípade zrušený,“ zdôraznil.
Analytik portálu energieprevas.sk Jozef Badida pripomenul, že domácnosti a prípadne podniky vykurované cez väčšie systémy centrálneho zásobovania teplom sú zasiahnuté mechanizmom ETS 1 už dnes. Ostatné domácnosti a podniky, ktoré vykurujú fosílnymi palivami, respektíve jazdia na benzín či naftu budú zasa podľa neho dotknutí systémom ETS 2. Konkrétny vplyv ETS 2 bude podľa neho závisieť od množstva spotrebovaného zemného plynu či uhlia alebo najazdených kilometrov. Rozhodujúcou veličinou bude aj cena emisných kvót, dodal Badida.