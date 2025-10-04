Nové emisné povolenky: Ódor varuje pred skokovou zmenou, europoslanci kritizujú systém ETS2

Európska únia (EÚ) by mala čo najskôr prejsť na bezemisné hospodárstvo, nie však za každú cenu. Nové emisné povolenky v rámci ETS2, ktoré majú od roku 2027 platiť európske domácnosti, by mali byť zavedené postupne a nie skokovo. Uviedol to v sobotu v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy europoslanec za Progresívne Slovensko Ľudovít Ódor. Nový systém ETS2 je aj podľa slov europoslanca Branislava Ondruša (Hlas-SD) nedomyslený.
„Ten systém musí byť taký, aby nepriniesol skokové zmeny pre občanov,“ uviedol Ódor. Ondruš si uvedomuje dôležitosť znižovania škodlivých plynov, ale spôsob, akým sa to v súčasnosti snaží dosiahnuť Európska zelená dohoda, je podľa jeho slov katastrofálny. „Po prvé, je neudržateľný z hľadiska sociálnych dosahov, a po druhé, všimnite si, čo všetko už Európska únia urobila na znižovanie emisií a za minulý rok globálne sme zaznamenali najvyšší objem emisií CO2 v histórii,“ podotkol Ondruš.
Europoslanci sa ďalej vyjadrili k téme zákazu dovozu ruského plynu na Slovensko, pričom podľa Ódora je dôležité odkloniť sa od Ruska a neprispievať tak k financovaniu vojny na Ukrajine. Financovanie vojny skrz príjmy z exportu plynu nepopiera ani Ondruš. Upozornil však na to, že drastický odklon od dovozu ruského plynu prehĺbi závislosť EÚ od dovozu tejto komodity z USA. „Ideme prehĺbiť už aj tak brutálnu závislosť európskej ekonomiky od Spojených štátov – od krajiny, ktorá je dnes najnevypočítateľnejším obchodným partnerom na svete,“ skonštatoval Ondruš.
Obaja europoslanci sa kriticky vyjadrili aj k schválenej novele Ústavy SR. „Tá zmena nikomu nepomôže,“ upozornil Ódor, ktorého mrzí, že časť opozície naskočila na hru premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktorou chcel prostredníctvom novely ústavy odviesť pozornosť od nevydarenej konsolidácie verejných financií. Ondrušovi prekáža na novele to, čo v nej nie je. „Mrzí ma, že novela neodstránila jeden volebný obvod, ktorý spôsobuje, že v parlamente nie sú spravodlivo a dostatočne reprezentované regióny,“ uviedol.
Diskusie o prípadnom zrušení Špecializovaného trestného súdu považuje Ódor za absolútny nezmysel. „Toto všetko slúži len na to, aby chránili svojich ľudí a do istej miery chránili extrémizmus,“ povedal. Ondruš nevie o tom, že by Hlas-SD takýto návrh podporil. Podľa svojich slov nie je odborník na justíciu, preto nevie povedať k tomu ani svoj osobný názor. Rozumie však tomu, že napríklad k zrušeniu špeciálnej prokuratúry prispela jej politizácia.