Nová novela o sociálnom poistení spôsobila chaos: Majitelia fotovoltiky majú obavy z odvodov

Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI) upozornila na chaos okolo novely zákona o sociálnom poistení, ktorá zasahuje do energetickej legislatívy. Novela rozširuje definíciu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO), pričom na základe toho by mala týmto osobám vzniknúť od budúceho roka povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne (SP) a aj dane.
Podľa SAPI nejde o pravdivé tvrdenie, že každý majiteľ domácej fotovoltiky by mal platiť od roku 2026 nové minimálne odvody do SP vo výške 131,34 eura mesačne. „Domácnosti, ktoré využívajú štandardnú virtuálnu batériu, nemusia nič meniť ani sa báť. Nejde o zdaniteľný príjem, preto neplatia ani dane, ani odvody,“ uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba.
Vysvetlil, že domácnosti, ktoré si elektrinu ukladajú do virtuálnej batérie nie sú v rámci energetickej legislatívy výrobcom, ale aktívnym odberateľom. Domácnosť takúto elektrinu nepredáva, iba dočasne dodáva do siete, takže to nie je podnikanie, ale len technická forma zúčtovania vlastnej vyrobenej elektriny. Štát by mal podľa Karabu vydať jednoznačné usmernenie, pretože desiatky tisíc domácností, ktoré vyrábajú vo vlastnej fotovoltike elektrinu a časť z nej si ukladajú vo virtuálnych batériách sa ocitli v neistote. Očakáva, že Finančná správa, ministerstvo práce a ministerstvo financií vydajú spoločný a jednoznačný výklad prijatého zákona.
To, či ide o zdaniteľný príjem, závisí podľa neho aj od toho, ako má domácnosť uzatvorenú zmluvu s dodávateľom elektriny. Ak má totiž zákazník komerčnú zmluvu na výkup prebytkov, ktorá je typická pre staršie inštalácie s garantovanou výkupnou cenou, tak môže ísť o príjem na základe zákona o dani z príjmu. Takýchto domácností je podľa neho však minimum, väčšina totiž prebytočnú vyrobenú elektrinu ukladá do virtuálnej batérie, prípadne v rámci podobnej služby poskytovanej viacerými dodávateľmi energií. V takomto prípade nejde o predaj, ale službu, v ktorej si domácnosť svoje kilowatthodiny (kWh) ukladá a neskôr ich čerpá napríklad vo forme zníženia účtov alebo kreditov.
Okrem individuálnych výrobcov elektriny z malých zdrojov sú otázne podľa SAPI aj energetické komunity, v rámci ktorých môžu výrobcovia zdieľať elektrinu s inými členmi komunity. Asociácia nevidí problém v nastavení definície modelov využitia prebytočnej elektriny z vlastných zdrojov v energetickej legislatíve, ale v jej chaotickom prepájaní s daňovými a sociálnymi zákonmi.