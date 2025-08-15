Nórsko poskytne Ukrajine miliardu korún: Pomoc na nákup plynu a prežitie zimy 2025/2026

Nórsko poskytne Ukrajine 1 miliardu nórskych korún na nákup zemného plynu. Oznámil to v piatok generálny riaditeľ Naftogazu Serhij Koreckyj. TASR o tom informuje na základe správy TASS.
„Nórska vláda poskytuje 1 miliardu NOK (84,06 milióna eur) na dovoz plynu na pokrytie potrieb vykurovacej sezóny 2025 – 2026,“ napísal na sociálnej sieti Telegram.
Poznamenal pritom, že nórska pôžička pomôže Ukrajincom prežiť zimu a posilní energetickú bezpečnosť krajiny.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková 13. augusta oznámila podpísanie dohody medzi Naftogazom a Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBRD) o pôžičke vo výške 500 miliónov eur na nákup plynu so zárukami Európskej únie bez záruky ukrajinského štátu.
Týždeň predtým ukrajinská konzultačná spoločnosť ExPro informovala, že zásoby plynu v ukrajinských podzemných zásobníkoch zostávajú na najnižšej úrovni za 12 rokov. Sú naplnené na 32,3 %, čo je približne 10 miliárd kubických metrov (m3).
Podľa ExPro „Ukrajina potrebuje v období august – október doviezť približne 1,7 miliardy m3 plynu“.
Analytici z ukrajinského špecializovaného časopisu Ukrrudprom sa domnievajú, že jedným z problémov nízkeho dovozu plynu je kritický nedostatok finančných prostriedkov v spoločnosti Naftogaz, ktorá si nedávno vzala úvery od Ukrgasbank a Privatbank vo výške 9,4 miliardy hrivien (približne 196,8 milióna eur), čo stačí na nákup iba 400 miliónov m3 plynu.
Medzitým Naftogaz naďalej nakupuje prevažne ruský plyn zo Slovenska a z Maďarska.
Ukrajina od 1. januára úplne zastavila tranzit ruského plynu do Európy cez svoju plynárenskú prepravnú sústavu. Začiatkom júla začala prvýkrát dovážať plyn prostredníctvom Transbalkánskeho koridoru, systému plynovodov, ktoré vedú z Grécka cez Bulharsko, Rumunsko a Moldavsko až po hranice s Ukrajinou.
(1 EUR = 11,896 NOK; 1 EUR = 47,765 UAH)