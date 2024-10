Nemecko zaujíma, ako sa vyrieši otázka tranzitu ropy cez Ukrajinu, uviedol Pellegrini

Predseda Hlas-SD Peter Pellegrini. Foto: Topky/Ramon Leško

Nemecko sa podľa prezidenta SR Petra Pellegriniho zaujíma o to, ako bude vyriešená situácia po ohlásení ukrajinskej vlády nepokračovať od budúceho roka v tranzitnom kontrakte pre ropu a plyn. Uviedol to počas svojej nástupnej návštevy v Berlíne po rokovaniach so spolkovým kancelárom Olafom Scholzom a prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom, informuje osobitný spravodajca.

Ukrajina ešte koncom augusta avizovala, že od 1. januára 2025 zastaví prevádzku ropovodu Družba, ktorý zásobuje Maďarsko, Českú republiku a Slovensko ruskou ropou. Praha už vyhlásila, že prípadné zastavenie dodávok ropy cez Ukrajinu z Ruska nebude pre ňu problémom. „Ak by došlo k totálnemu odstaveniu dodávok a tranzitu z Ukrajiny, nie sme schopní my ani ďalšie krajiny okamžite nahradiť plyn a ropu, ktoré cez koridor (Družba) tečú,“ upozornil Pellegrini. Podľa neho by to totiž spôsobilo problémy Nemecku aj iným štátom, ktoré by v rámci solidarity museli vyčleniť časť svojich kapacít na pomoc postihnutým krajinám.

V tejto súvislosti Pellegrini so Scholzom hovoril aj o svojej nadchádzajúcej návšteve Azerbajdžanu, kde bude rokovať s prezidentom Ilhamom Alijevom. Chce tam podľa svojich slov potvrdiť záujem SR nájsť spôsob zabezpečenia energetickej bezpečnosti pre Slovensko. So Scholzom a Steinmeierom sa podľa slov Pellegriniho zhodli, že postoj nepustiť sa do ekonomickej vojny s Čínou je „správny“. Slovenský prezident pripomenul, že SR aj Nemecko sa vyjadrili proti zavedeniu „extrémnych“ taríf a ciel na elektromobily prichádzajúce z Číny. V prípade, že Peking prijme recipročné opatrenia, totiž hrozí, že to nepriaznivo ovplyvní aj slovenský Volkswagen. Vyzval preto na obozretnosť.