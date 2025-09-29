Nemecko v rekordnom roku navýšilo klimatickú pomoc: Rozvojovým krajinám poslalo 11,8 miliardy eur

Nemecko poskytlo v minulom roku na klimatické projekty v rozvojových a rozvíjajúcich sa krajinách viac peňazí ako kedykoľvek predtým. Celkovo na rozvojovú pomoc v oblasti ochrany klímy smerovalo 11,8 miliardy eur, oznámilo v pondelok nemecké ministerstvo životného prostredia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Zo štátneho rozpočtu pochádzalo 6,1 miliardy eur. Ďalších 4,6 miliardy eur poskytli nemecké rozvojové banky na úvery, z ktorých sa financuje napríklad výstavba veterných a solárnych elektrární. Od súkromných investorov prišlo 1,1 miliardy eur.

Priemyselne rozvinuté štáty sa v Parížskej dohode o klíme z roku 2015 zaviazali, že chudobnejšie krajiny budú v ich úsilí o ochranu klímy a prispôsobenie sa klimatickej zmene do roku 2025 podporovať sumou 100 miliárd eur ročne. Nemecko prisľúbilo najmenej šesť miliárd eur ročne, čo znamená, že v minulom roku dosiahlo svoj ciel.

