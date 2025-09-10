Nemecko spomaľuje rozvoj obnoviteľných zdrojov: Merz sľubuje väčšiu istotu a nižšie náklady na energie

Nemecký kancelár Friedrich Merz naznačil, že tempo rozvoja obnoviteľných zdrojov v krajine sa spomalí. Rozvoj môže postupovať o niečo pomalšie, zatiaľ čo väčší dôraz sa bude klásť na bezpečnosť a spoľahlivosť dodávok energií, povedal v stredu na stretnutí so zástupcami energetických podnikov v Berlíne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Merz ďalej oznámil, že ministerka hospodárstva a energetiky Katherine Reicheová budúci týždeň zverejní monitorovaciu správu o stave energetickej transformácie. Tá by mala podľa neho slúžiť ako základ pre ďalšiu prácu vládnej koalície v oblasti energetickej politiky. Reicheová, ktorá vo vláde zastupuje Merzovu Kresťanskodemokratickú úniu (CDU), už zdôraznila, že v energetickej politike sa snaží o zmenu kurzu a väčší dôraz plánuje klásť na otázku nákladov a bezpečnosti dodávok. Znamená to odklon od politiky jej predchodcu Roberta Habecka zo strany Zelených, ktorý presadzoval ambiciózne programy rozvoja obnoviteľných zdrojov energie, najmä z vetra a slnka.