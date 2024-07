Nemecko potrebuje investovať do energetických sietí 300 miliárd eur

Nemecká vlajka. Foto: pixabay.com/analogicus

Nemecko potrebuje do polovice tohto storočia investovať do rozvoja svojich energetických sietí približne 300 miliárd eur, aby splnilo plány v oblasti prechodu na bezuhlíkovú ekonomiku. Informuje o tom správa z agentúry Reuters, ktorá sa v utorok odvolala na nemeckú štátnu rozvojovú banku KfW.

„Prostriedky na to nemôžu pochádzať len z verejných zdrojov, ale musia sa z väčšej časti mobilizovať prostredníctvom súkromných investorov alebo kapitálového trhu,“ dodala KfW.

V centrále KfW vo Frankfurte nad Mohanom sa v utorok zišlo 150 zástupcov vlády, penzijných a investičných fondov, poisťovní, bánk a energetických podnikov na konferencii o investičných príležitostiach v čase, keď sa Nemecko odkláňa od fosílnych palív a prechádza na obnoviteľné zdroje energie.

Nemecko si stanovilo ciel stať sa do roku 2045 uhlíkovo neutrálnym. Podiel obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie by mal do roku 2030 vzrásť na 80 % z viac ako polovice v roku 2023.