Nemecko nariadilo prístavom, aby odmietali ruské dodávky zemného plynu

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/vaazdev

Nemecko varovalo štátom prevádzkované terminály na dovoz plynu, aby odmietli akýkoľvek ruský náklad skvapalneného zemného plynu (LNG). Informuje o tom web denníka Financial Times (FT). Nemecké ministerstvo hospodárstva vydalo podľa listu nariadenie po tom, ako dostalo informáciu o takejto plánovanej dodávke od spoločnosti Deutsche Energy Terminal. Správa prichádza v čase, keď Európska únia zvažuje, že nahradí ruský LNG zvýšením dovozu zo Spojených štátov.

Firma informovala Berlín, že jej dovozné zariadenie v Brunsbütelle má náklad LNG z Ruska prijať v nedeľu. Ministerstvo v liste zo 6. novembra, do ktorého nahliadol FT, zdôvodnilo nariadenie „neprijímať žiadne dodávky ruského skvapalneného zemného plynu“ ochranou „prevažujúcich verejných záujmov“. Prevádzkovateľa vyzvalo, aby až do odvolania dodávky LNG z Ruska odmietal.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová minulý týždeň vyslovila myšlienku nahradiť ruský LNG väčším dovozom z USA. Podľa listu by sa tak dovoz LNG do Európskej únie mohol stať tromfom vo vyjednávaní EÚ s novou administratívou nastupujúceho amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Nemecko bolo najväčším európskym dovozcom ruského plynu pred rokom 2022. Keď ruský prezident Vladimir Putin prerušil dodávky plynu potrubím do Nemecka a do ďalších európskych krajín, začala vláda kancelára Olafa Scholza zháňať alternatívne dodávky a stavať terminály LNG pre príjem zásielok plynu po mori. Nemecké ministerstvo vo svojom liste uviedlo, že ak by umožnilo prevoz tohto nákladu, poprelo by zmysel, prečo bol terminál zriadený – tým je urobiť Nemecko a EÚ ako celok nezávislými od ruského plynu.