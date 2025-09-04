Nečakané rošády vo vedení štátneho SPP: Šéf podniku odchádza bez vysvetlenia!

Vojtech Ferencz už nie je generálnym riaditeľom štátneho Slovenského plynárenského podniku (SPP). Ministerstvo hospodárstva SR za neho už vymenovalo náhradu. Stalo sa tak uprostred tlakov na štátnych plynárov, aby zabezpečili dostatok plynu pre slovenský trh po zastavení dodávok ruského plynu cez Ukrajinu od začiatku tohto roka. Dôvody Ferenczovho odchodu však zostávajú bez vysvetlenia.
Ministerstvo hospodárstva SR ako jediný akcionár Slovenského plynárenského priemyslu (SPP) vymenovalo s účinnosťou od 4. septembra do funkcie predsedu predstavenstva SPP Juraja Ondrisa, ktorý doteraz pôsobil ako člen predstavenstva SPP. Novým generálnym riaditeľom podniku sa stal Martin Húska, informoval vo štvrtok SPP.
Novými členmi predstavenstva spoločnosti sa stali Peter Bagin a Vladimír Švigár. Dôvody, pre ktoré z funkcie po necelých dvoch rokoch odišiel doterajší šéf SPP Vojtech Ferencz, podnik neuviedol.
„Rozhodnutie pána Ferencza samozrejme rešpektujem. Ďakujem mu za jeho prácu počas dvoch rokov vo vedení spoločnosti. Nebolo to jednoduché obdobie a oceňujem jeho mimoriadne náročnú prácu, ktorú počas uplynulých dvoch rokov odvádzal vo vedení spoločnosti,“ uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Myslíte si, že Slovensko bude mať dostatok plynu na túto zimu?
„Verím, že nové vedenie rovnako prispeje k ďalšiemu rozvoju a stabilite spoločnosti, ako aj jeho dôležitej úlohe v energetickej bezpečnosti Slovenska. A to aj vďaka skúsenostiam, ktoré v spoločnosti už nadobudli,“ doplnila šéfka rezortu.