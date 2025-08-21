Energopomoc bude stáť stovky miliónov, kto ju zaplatí a čo to urobí s cenami?

Štát sa pripravuje na dotovanie cien plynu a tepla pre domácnosti aj v budúcom roku. Aj keď by sa mala podpora obmedziť iba na 90 % domácností, celkové náklady by mali byť vyššie ako v tomto roku. Ako upozorňuje Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), pokračovanie dotovania energií bude znamenať buď oslabenie investícií do rozvoja krajiny, alebo prispeje k ďalšiemu nárastu verejného dlhu.
Náklady na dotácie pre domácnosti ako odberateľov tepla a plynu by mali v budúcom roku podľa rozpočtovej rady dosiahnuť približne 435 miliónov eur, za predpokladu, že spotreba domácností zostane na minuloročnej úrovni. S tým sa podľa RRZ rátalo aj v tomto roku, no vďaka dlhšej zime a chladnejšej jari môžu byť výdavky nakoniec vyššie.
Dotácie v roku 2026 budú podľa rozpočtovej rady nákladnejšie než tento rok, najmä pre očakávanú vyššiu cenu plynu, ktorá preváži úsporu z obmedzenia podpory na „iba“ 90 % domácností. „Ak by sa uplatnil stopercentný plošný prístup ako v tomto roku, náklady by dosiahli až 482 miliónov eur,“ dodáva RRZ.
Pre dotované domácnosti by to znamenalo udržanie cien plynu a tepla na úrovni roku 2023, keď sa ceny ešte odvíjali od predchádzajúcich hladín nezvýšených energetickou krízou. Pre plyn to predstavuje cenu 24,6 eura za MWh, štát tak v budúcom roku vykryje rozdiel oproti trhovej cene 41,1 eura za MWh. V roku 2025 sa podľa rozpočtovej rady dotoval rozdiel voči 37,3 eura a prípadné dotácie v roku 2027 by podľa trhových očakávaní pokrývali rozdiel voči dnes odhadovanej cene do 34 eur.
Mala by vláda pokračovať v dotovaní cien energií?
Ako dodáva RRZ na sociálnej sieti, spotreba plynu a dotovaného tepla je na Slovensku veľmi rovnomerne rozložená vo všetkých príjmových skupinách, výnimkou je len najnižší príjmový decil. V tomto je spotreba nižšia približne o 20 %.
Do nákladov dotácií sú pritom započítané nielen náklady na krytie rozdielu v cenách komodít, ale aj negatívny vplyv na hospodárenie štátneho SPP a štátnych teplární (MH TH), ktoré na pokyn vlády dotujú ceny na úkor vlastného hospodárenia, resp. na úkor znižovania budúcich dividend pre štát.
Ako však ďalej upozorňuje rozpočtová rada, obe formy podpory predstavujú záťaž pre verejné financie. Podľa predbežných oznámení by sa v budúcom roku energodotácie mali hradiť z eurofondov. „To by síce odľahčilo rozpočet verejných financií, zároveň by to však znížilo objem zdrojov určených na investície. Pokračovanie dotovania energií v takýchto objemoch a naďalej takmer plošným spôsobom preto znamená buď oslabenie investícií do rozvoja krajiny, alebo prispieva k ďalšiemu nárastu verejného dlhu,“ konštatuje RRZ.