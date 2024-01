Najväčší svetový producent uránu Kazatomprom varoval pred poklesom produkcie

Predvalok vysoko obohateného uránu. Foto: pixabay.com/WikiImages

Kazašská spoločnosť Kazatomprom varovala, že zrejme v nasledujúcich dvoch rokoch nesplní svoje produkčné ciele. Dôvodom sú problémy s dostupnosťou kyseliny sírovej, ktorá je potrebná na produkciu uránu. To predstavuje ďalšie riziko pre dodávky v čase, keď dopyt po jadrovom palive rastie, upozornila agentúra Bloomberg. Kazatomprom je najväčším svetovým producentom uránu a jeho oznámenie viedlo k rastu cien akcií podobných firiem v USA a v Kanade.

Kazatomprom dnes uviedol, že v súčasnosti je produkcia uránu nižšia ako v predchádzajúcich rokoch. Ťažkosti so získavaním kyseliny sírovej a meškanie pri dokončovaní stavebných prác na nových ložiskách podľa firmy znamenajú, že bude ťažké splniť jej tohtoročný cieľ ťažby. Pokiaľ budú problémy pokračovať po celý rok a nepodarí sa dohnať harmonogram stavebných prác, mohlo by to ohroziť aj plány ťažby na budúci rok, dodala firma.

Táto komplikácia sa pridáva k zoznamu problémov s dodávkami, ktoré pomohli cenám uránu na najvyššiu hodnotu za 15 rokov. Za posledných 12 mesiacov sa cena uránu viac ako zdvojnásobila a v týchto dňoch sa dostala nad 97 dolárov (asi 2200 Sk) za libru (0,45 kg).

Minuloročný prevrat v Nigeri narušil dodávky do európskych reaktorov. Niger je kľúčovým vývozcom uránu. Dôležitý kanadský ťažobný Cameco potom znížil svoje produkčné ciele pre problémy v prevádzkach v Kanade. Mnohé bane boli zakonzervované v dôsledku poklesu cien po havárii vo Fukušime a teraz sa prevádzkovatelia predháňajú v ich opätovnom sprevádzkovaní, pretože dopyt sa opäť zvýšil.

Londýnska burza

Kyselina sírová je uprednostňovaná pri získavaní uránu zo surovej rudy vďaka svojej nízkej cene a účinnosti pre rôzne typy uránových rúd.S akciami Kazatompromu sa od roku 2019 obchoduje na londýnskej burze, 75 percent akcií vo firme vlastní štát. Kazatomprom ťaží urán v Kazachstane ako samostatne, tak prostredníctvom spoločných podnikov.

Celosvetová snaha o dekarbonizáciu a otrasy na energetických trhoch po ruskej invázii na Ukrajinu pomohli naštartovať renesanciu jadrového priemyslu. Vlády sú čoraz ochotnejšie podpisovať nové projekty, napriek prekračovaniu nákladov a oneskoreniu výstavby, ktoré tieto projekty často trápia.

Foto: pexels.com/energepic.com

Akcie ťažiteľov uránu tento týždeň po celom svete vzrástli po tom, ako Spojené štáty oznámili, že v snahe posilniť svoju energetickú bezpečnosť vyberajú ponuky na zvýšenie domácej výroby jadrového paliva známeho pod označením HALEU, teda urán s vysokým obsahom a nízkym obohatením. Británia tento týždeň oznámila, že plánuje najväčšie rozšírenie jadrovej energetiky za posledných 70 rokov. Investovať chce 300 miliónov libier (8,6 miliardy Kč) do zvýšenia výroby HALEU. Toto palivo sa v súčasnosti vyrába komerčne len v Rusku.Kazachstan produkuje viac ako 40 percent svetového uránu a hlavní prevádzkovatelia jadrových elektrární ho považujú za dôležitého dodávateľa. Kazatomprom nedávno podpísal dlhodobú zmluvu o dodávkach do Číny.