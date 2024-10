Nadácia ZSE poskytne školám a sociálnym zariadeniam 100-tisíc eur na fotovoltiku

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/andreas160578

Nadácia ZSE poskytne v rámci tretieho ročníka programu Slnečné strechy 100 000 eur vybraným školám a sociálnym zariadeniam na fotovoltiku. Projekty je možné posielať do začiatku decembra tohto roka, uviedla v pondelok Západoslovenská energetika (ZSE). „Záujem o využívanie fotovoltických panelov v rámci programu bol naozaj veľký, čo nás teší a zároveň zaväzuje, keďže by sme radi vyhoveli čo najväčšiemu počtu žiadateľov. Aj preto sme vyhlásili tretí ročník programu, v ktorom sa môžu školy a sociálne zariadenia opäť uchádzať o bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov a využívať tak elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov,“ povedal predseda predstavenstva a riaditeľ obchodu ZSE Energia Juraj Bayer.

Spoločnosť by mala pritom zabezpečiť kompletné dodanie a inštaláciu technológie, čiže fotovoltického zariadenia. Vybraná škola by tak mala byť oslobodená od administratívnych úkonov, dostať dodávateľa na inštaláciu a neplatiť žiadne dodatočné poplatky. Po inštalácii a pripojení do distribučnej sústavy by mal byť škole následne poskytnutý aj energetický manažment riešenia, čo znamená podporu a servis, doplnila spoločnosť. Nadácia ZSE začala s pilotným programom inštalácie fotovoltických riešení na školách a iných objektoch v roku 2021. Doteraz malo byť v rámci programu podporených a úspešne zrealizovaných 35 inštalácií v celkovej hodnote 430 000 eur.