Na energopomoc pôjdu opäť stovky miliónov: Ceny plynu a tepla pre domácnosti sa v budúcom roku nezmenia!

Cena plynu pre domácnosti a cena plynu a elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov zostane v budúcom roku na úrovni roka 2024. Vyplýva to z nariadenia, ktoré v piatok schválila vláda. Rovnako sa majú zastropovať aj ceny tepla. Rozpočet to bude stáť stovky miliónov eur.

„Obsahom návrhu nariadenia vlády je zastropovanie cien dodávky plynu pre odberateľov plynu v domácnosti a cien dodávky elektriny a plynu pre vybraných zraniteľných odberateľov na rok 2025, a to na úrovni roka 2024,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v schválenom materiáli.

Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zároveň schválil nariadenia, ktorými sa zastropujú výšky taríf za prístup do distribučnej siete, tarify za distribúciu plynu a tarify za krytie strát pri distribúcii plynu pre rok 2025. Súčasťou prijatých nariadení je aj spôsob kompenzácie rozdielu ceny určenej regulačným úradom a ceny zastropovanej nariadením vlády dodávateľom. Podľa aktuálneho znenia nariadení sa zaráta do kompenzácií aj preplatok z kompenzácií z roku 2024.

Cena tepla sa zastropuje

Cena tepla v roku 2025 bude pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov tepla zastropovaná na úrovni roka 2023. Vyplýva to z novelizácie nariadení, ktoré v piatok na svojom rokovaní schválila vláda.

„Maximálna cena tepla pre koncových odberateľov v bytových budovách a koncových odberateľov tepla v zariadeniach sociálnych služieb zapísaných do registra sociálnych služieb, prevádzkach zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, študentských domovoch bude v roku 2025 zastropovaná na úrovni roka 2023,“ spresnilo v návrhu vládnych nariadení Ministerstvo hospodárstva (MH) SR.

Návrh nariadenia vlády podľa rezortu hospodárstva reaguje na energetickú krízu a jej negatívne dôsledky, ktoré sa prejavujú v sektore domácností. Navrhuje sa spôsob riešenia situácie spojenej s vysokým nárastom cien tepla na území Slovenskej republiky a jej dopadom na odberateľov tepla v bytových budovách.

Pokrytie rozdielu medzi cenou tepla schválenou alebo určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a cenou tepla, ktorú určí vláda SR nariadením, sa navrhuje vysporiadať prostredníctvom úhrady od Ministerstva hospodárstva SR.

Na energopomoc pôjdu opäť stovky miliónov

Koľko to všetko bude stáť? Rozhodne to lacné opäť nebude. V prípade zastropovanie cien plynu pre vybraných koncových užívateľov, teda aj pre domácnosti, to podľa nariadenia vlády bude znamenať dodatočné výdavky takmer 170 miliónov eur. Z toho vyše 100 miliónov eur v roku 2025 a ďalších takmer 70 miliónov eur pri vyúčtovaní v roku 2026. Ďalších takmer 7 miliónov eur má stáť zastropovanie distribučných poplatkov pri cenách plynu.

O niečo nižší by mal byť účet za zastropovanie cien za dodávku tepla pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov. Tam návrh nariadenia vlády počíta s dodatočnými výdavkami rozpočtu na úrovni niečo vyše 112 miliónov eur. Z toho je 66,5 milióna eur rozpočtovaných na budúci rok a ďalších 45,7 milióna eur na rok 2026. Celkovo tak na zachovanie cien tepla a plynu v budúcom roku z rozpočtu zaplatíme takmer 300 miliónov eur.

