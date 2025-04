MOL a Turkish Petroleum uskutočnia nový prieskum ložísk uhľovodíkov

Vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave. Foto: TASR

Skupina MOL a spoločnosť Turkish Petroleum podpísali koncesné zmluvy s Ministerstvom energetiky Maďarska, ktoré im udeľujú práva na spoločný prieskum ložísk uhľovodíkov v dvoch maďarských koncesných oblastiach Tamási a Buzsák. Spoločná ponuka a prieskumný program sú prvým dôležitým krokom od minuloročného podpisu dohody o strategickom partnerstve medzi oboma spoločnosťami. Informoval o tom v stredu Slovnaft, ktorý je súčasťou skupiny MOL.

„So skupinou MOL máme silné a dlhodobé partnerstvo v Azerbajdžane. Táto spolupráca, posilnená našimi spoločnými investíciami, nás inšpirovala k ďalším spoločným príležitostiam. S plnou dôverou sme urobili prvý konkrétny krok – podpísali sme dohodu o spoločnom prieskume so skupinou MOL na dvoch lokalitách v Maďarsku. Do budúcnosti plánujeme využiť tento pozitívny impulz na spustenie nových spoločných podnikov so skupinou MOL v rôznych regiónoch,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Turkish Petroleum Ahmet Türkoglu.

Skupina MOL a Turkish Petroleum od roku 2020 spolupracujú na projektoch prieskumu a ťažby uhľovodíkov ako partneri v spoločnom podniku v Azerbajdžane na ložisku Azeri-Chirag-Deepwater Gunashli a už od roku 2014 spolupracujú v Rusku na ložisku Baitugan.

V októbri 2024 v Istanbule podpísali skupina MOL a Turkish Petroleum memorandum o porozumení, v ktorom obe spoločnosti vyjadrili zámer spoločne sa podieľať na projektoch prieskumu, rozvoja ložísk a ťažby v kaspickom regióne, Turecku, severnej Afrike a na Blízkom východe, ako aj v strednej a vo východnej Európe.