MOL a SOCAR uzavreli kľúčovú dohodu o novom prieskume ropných ložísk v Azerbajdžane

Na snímke pohľad z Bratislavského hradu na rafinériu Slovnaft, Starý most a rieku Dunaj. 7. novembra 2023. Foto: TASR

Skupina MOL a Štátna ropná spoločnosť Azerbajdžanskej republiky (SOCAR) podpísali kľúčové podmienky dohody o prieskume, rozvoji a zdieľaní ťažby v novej lokalite v azerbajdžanskom regióne Šamachi – Gobustan. Dohodu podpísali predseda predstavenstva a generálny riaditeľ skupiny MOL Zsolt Hernádi a prezident spoločnosti SOCAR Rovšan Nadžaf počas energetického fóra v Baku. Informoval o tom Anton Molnár, hovorca spoločnosti Slovnaft, ktorá patrí do skupiny MOL.

„Dohoda odráža aj rastúce hospodárske väzby medzi Azerbajdžanom a Maďarskom, ktoré sú podporované vynikajúcimi vzťahmi na vládnej úrovni. Ďalší projekt Skupiny MOL na morskom ťažobnom poli ACG je základným kameňom našich medzinárodných operácií a už teraz prispieva k energetickej bezpečnosti strednej Európy a našej regionálnej flexibilite v spracovaní ropy,“ povedal okrem iného Hernádi.

Skupina MOL vstúpila do Azerbajdžanu v roku 2020, keď získala 9,57-percentný podiel na ropnom poli Azeri – Chirag – Gunašli (ACG), jednom z najväčších ropných polí na svete, a tiež 8,9-percentný podiel na ropovode Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC), ktorý prepravuje ropu do stredomorského prístavu Ceyhan. Od roku 2024 to predstavuje 14 % celkovej ťažby skupiny MOL a 25 % celkových rezerv.

Ropovod BTC zohráva dôležitú rolu pri dodávkach ropy skupiny MOL do jej rafinérií v strednej Európe. Doteraz skupina MOL prepravila prostredníctvom ropovodu BTC a tankerov z ložiska ACG do rafinérií skupiny MOL – vrátane rafinérie Slovnaft v Bratislave a rafinérie INA v Rijeke – celkovo 15 miliónov barelov ropy.

Skupina MOL je medzinárodná integrovaná ropná, plynárenská, petrochemická a maloobchodná spoločnosť so sídlom v Maďarsku. Prevádzkuje tri rafinérie a dva petrochemické závody v rámci integrovaného riadenia dodávateľského reťazca v Maďarsku, na Slovensku a v Chorvátsku a vlastní sieť takmer 2400 čerpacích staníc v 10 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.