Mochovce čaká veľká odstávka: Na druhom jadrovom bloku menia palivo a zvyšujú bezpečnosť

Na druhom bloku jadrovej elektrárne Mochovce sa v sobotu 13. septembra začala typová generálna odstávka. Ide o poslednú generálnu odstávku slovenského jadrového bloku naplánovanú na tento rok. Slovenské elektrárne počas nej vymenia približne pätinu jadrového paliva v reaktore, informovala spoločnosť.
Elektrárne zároveň vykonajú plánovanú údržbu a práce na zvýšenie bezpečnosti a spoľahlivosti zariadení, ktoré nie je možné spraviť počas bežnej prevádzky. Pracovníci elektrární spravia kontroly a údržbu na parogenerátoroch a na hlavnom cirkulačnom čerpadle, zrenovujú elektronapájacie čerpadlo aj záložný dieselgenerátor.
Hlavné činnosti sa uskutočnia na druhom redundantnom systéme elektrárne, napríklad na technickej vode, havarijných systémoch a elektrorozvodniach. Po dôkladnej údržbe a pred nábehom bloku vykonajú odborníci sériu testov a tlakových skúšok na viacerých záťažových úrovniach.
Každý tlakovodný reaktor VVER 440, ktorý je jediným na Slovensku prevádzkovaným typom reaktora, musí byť aspoň raz ročne plánovane odstavený z dôvodu čiastočnej výmeny paliva.
Všetky prevádzkované reaktory na Slovensku vlastnia Slovenské elektrárne. S viac ako 70-percentným podielom na celkovej výrobe elektriny na Slovensku je spoločnosť najväčším výrobcom elektriny v krajine. Prevádzkuje päť jadrových blokov, 31 vodných a dve fotovoltické elektrárne.