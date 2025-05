MH Invest vyhlásil verejnú súťaž pre projekt ultrarýchlych nabíjacích staníc

Ilustračné foto. Zdroj: pexels.com/Kindel Media

Pre dosiahnutie cieľov projektu vybudovania národnej siete ultrarýchlych nabíjacích staníc vyhlásila spoločnosť MH Invest verejnú súťaž na výber koncesionárov. Tí by mali zabezpečiť financovanie, výstavbu, prevádzku a udržiavanie 35 nabíjacích parkov s ultrarýchlymi nabíjacími stanicami s 251 nabíjacími bodmi na lokalitách vybraných pozdĺž diaľnic a rýchlostných ciest v rámci transeurópskej dopravnej siete TEN-T, a to počas nasledujúcich 16 rokov. Informovala o tom v stredu spoločnosť MH Invest.

„Koncesia celkovo zahŕňa 35 nabíjacích parkov, ktoré sú rozdelené do troch častí, pričom každá časť bude súťažená samostatne. Uchádzači môžu predložiť ponuku na ľubovoľný počet častí. Koncesná zmluva bude s jedným uchádzačom uzatvorená maximálne pre jednu časť koncesie. Cieľom tohto rozdelenia je podpora širšej hospodárskej súťaže, zaistenie spoľahlivosti plnenia a zároveň diverzifikácia rizika zlyhania niektorého z koncesionárov,“ priblížila spoločnosť.

Uchádzači môžu predkladať svoje ponuky elektronicky do 11. júna tohto roka, a to prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania IS EVO.

MH Invest je štátna spoločnosť, ktorej stopercentným vlastníkom je Ministerstvo hospodárstva SR.