Máme ruský plyn a je najdrahší v Európe: Časť firiem odmieta postoj vlády, volajú po odstrihnutí a diverzifikácii!

Lacný ruský plyn? Hoci sa to na prvý pohľad nemusí zdať, nie všetky firmy tento názor s predsedom vlády SR Robertom Ficom zdieľajú. Časť veľkých priemyselných podnikov dokonca v nadväznosti na iniciatívu Bruselu zablokovať import ruskej ropy a plynu od roku 2028 vládu vyzýva, aby tak urobila čo najskôr a sústredila sa na diverzifikáciu dodávok a alternatívne energetické zdroje.

Slovenský priemysel má v súčasnosti najdrahší plyn v Európe napriek tomu, že okrem Slovenska a Maďarska žiadny iný členský štát Európskej únie ruský plyn v takej miere neodoberá. Tvrdí to Asociácia priemyselných zväzov a dopravy vo svojej zásadnej pripomienke k formulácii stanoviska Slovenska k návrhu Európskej komisie zastaviť akýkoľvek import ruského plynu a ropy od roku 2028.

Nie všetky firmy tak zdieľajú vládnu líniu, že bez ruského plynu sa slovenský priemysel dostane do ešte väčších problémov. Vláda by sa podľa pripomienky asociácie, ktorá bola koncipovaná na základe podnetov členskej základne Zväzu automobilového priemyslu SR, mala sústrediť na diverzifikáciu dodávok a podporu alternatívnych zdrojov energie. „Vnímame, že sme v ťažkej situácii, no tá bude bez zásahu len horšia. V poslednej dobe sme nevideli žiadne konkrétne kroky na zníženie závislosti od dovozu ruského plynu,“ uvádza asociácia vo svojej zásadnej pripomienke.

Zároveň navrhuje, aby sa určilo záväzné a realistické smerovanie k úplnému odpojeniu ruského plynu najneskôr do roku 2026/2027, vrátane transparentného plánu diverzifikácie a prechodných opatrení a prioritne sa riešila otázka vysokých cien plynu pre priemysel, ktoré už dnes predstavujú konkurenčnú nevýhodu oproti podnikom v iných členských štátoch.

Asociácia tiež požaduje prípravu a implementáciu infraštruktúrnych a obchodných alternatív podľa vzoru iných štátov, ktoré už zabezpečili garantované a výhodnejšie dodávky plynu. Mala by sa tiež zabezpečiť stabilita a spoľahlivosť dodávok, „ktorú súčasné závislosti z dlhodobého hľadiska negarantujú“. Cestou je podľa priemyselníkov masívnejší rozvoj alternatívnych zdrojov energie.

Čo by podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy malo Slovensko robiť?

určiť záväzné a realistické smerovanie k úplnému odpojeniu od ruského plynu najneskôr do roku 2026/2027, vrátane transparentného plánu diverzifikácie a prechodných opatrení;

prioritne riešiť otázku vysokých cien plynu pre priemysel, ktoré už dnes predstavujú konkurenčnú nevýhodu oproti podnikom v iných členských štátoch;

urýchliť prípravu a implementáciu infraštruktúrnych a obchodných alternatív – podľa vzoru štátov, ktoré už zabezpečili garantované a výhodnejšie dodávky plynu;

zabezpečiť stabilitu a spoľahlivosť dodávok, ktorú súčasné závislosti z dlhodobého hľadiska negarantujú;

zachovať princíp voľného trhu pri výbere dodávateľov energií a súčasne zabezpečiť adresnú podporu pre energeticky náročný priemysel.

urýchliť rozvoj domácich obnoviteľných zdrojov energie, s dôrazom na geotermálnu energiu, ktorá má na východnom Slovensku vysoký a nevyužitý potenciál, geotermálna energia je stabilný, nízkoemisný a na počasí nezávislý zdroj, ideálny na vykurovanie miest a priemyselných areálov, jej využitie je dnes minimálne, veľký potenciál majú aj ďalšie zdroje – najmä solárna a veterná energia či lokálne hydroelektrárne;

zintenzívniť výstavbu Zariadení na energetické využitie odpadu (ZEVO) a aby sa zhodnocovalo odpadové teplo ako stabilný energetický zdroj;

rozvinúť strategické partnerstvá v oblasti LNG infraštruktúry, najmä v rámci regionálnych projektov, ktoré umožnia diverzifikáciu dodávok;

zabezpečiť, aby priemysel nebol cenovo diskriminovaný – najmä voči podnikom v západnej a severnej Európe;

zrevidovať a aktualizovať energetickú bezpečnostnú stratégiu s cieľom znížiť riziká plynúce z rozhodnutí prijatých na úrovni EÚ.

Asociácia zároveň pripomína, že túto jej pripomienku navrhované stanovisko Slovenska k takzvanému REPower EU, teda plánu odstrihnutia sa od ruských energií, nereflektuje. Aktuálny návrh, ktorý sa momentálne nachádza v pripomienkovom konaní, ide totiž v línií doterajších vyjadrení premiéra Roberta Fica. A teda že to bude mať výrazný dopad na ceny plynu, konkurencieschopnosť SR či možný vplyv na bezpečnosť dodávok plynu a ropy.

Podľa predbežného vládneho stanoviska sa predpokladá, že celkový okamžitý hospodársky vplyv nariadenia na slovenský trh s plynom by mohol dosiahnuť až pol miliardy eur. V pripomienkovom konaní však viacero subjektov, vrátane ministerstiev, predkladateľovi vyčíta, že dopady nie sú konkrétnejšie vyčíslené. „Ďalšie obmedzovanie ruských dodávok do Európy tak môže vytvárať výrazný tlak na ceny plynu aj elektriny. Znížená flexibilita dodávok, spolu so zvýšenou citlivosťou na geopolitický vývoj ovplyvňujúci dodávky LNG, pravdepodobne povedie k trvalo vysokej cenovej volatilite,“ píše sa v návrhu stanoviska Slovenska.

Ďalšie podnikateľské združenie, Klub 500, naopak s týmto postojom vlády vyjadrilo absolútny súhlas. „Považujeme ho za nevyvážený geopoliticky motivovaný krok, ktorý vážne ohrozuje konkurencieschopnosť európskeho priemyslu, sociálnu stabilitu a princípy právneho štátu v EÚ,“ píše vo svojej pripomienke Klub 500.

Pološtátny eustream ruskú ropu obhajuje

Vôbec najrozsiahlejšiu pripomienku k návrhu však predložila spoločnosť eustream, ktorú prostredníctvom firmy SPP Infrastructure spoločne vlastnia štát cez SPP (51%) a skupina EPH podnikateľa Daniela Křetínského (49%). Spoločnosť prevádzkuje tranzitný plynovod na slovenskom území a jej príjmy tak predstavujú najmä poplatky za tranzit plynu. Jej logickým záujmom je teda udržať tranzit plynu cez slovenské územie na čo najvyšších úrovniach.

Eustream návrh Európskej komisie odmieta. Argumentuje, že bol vypracovaný bez detailnej analýzy dopadov a tiež na zastaralých dátach a údajoch. Firma tvrdí, že by to mohlo ohroziť aj plnenie zásobníkov v Európe pred zimou.

Ďalším argumentom je podľa eustreamu riziko zvýšenia cien energií v strednej Európe. Odstavením ruských zdrojov totiž podľa spoločnosti vypadne z trhu značná časť dodávok. „To povedie k obmedzeniu dostupnosti plynu, vyšším cenám a následne aj k negatívnemu vplyvu na európsky priemysel, ktorý sa stane menej konkurencieschopný v porovnaní so zvyškom sveta,“ píše eustream v pripomienke.

Eustreamu v návrhu Bruselu chýba aj riešenie finančných dopadov prípadného zastavenia dodávok ruského plynu, keďže spoločnosť má platnú strednodobú tranzitnú dohodu so svojim ruským partnerom, ktorá zahŕňa „značný finančný objem“. „Pokračovanie plnenia tejto zmluvy má strategický a hospodársky význam ako pre spoločnosť Eustream tak aj pre Slovenskú republiku, prispieva k stabilite národného energetického systému a širšej ekonomiky,“ tvrdí firma.

Ak by politické rozhodnutie na úrovni EÚ viedlo k úplnému zastaveniu tokov ruského plynu do Európskej únie, je preto podľa eustreamu potrebné vyzvať Európsku komisiu, aby poskytla primeranú a včasnú kompenzáciu za vzniknuté finančné straty. „Takáto kompenzácia je nevyhnutná na zabezpečenie prevádzkovej odolnosti spoločnosti a na udržanie energetickej bezpečnosti a hospodárskej stability Slovenska v rámci európskeho rámca,“ píše spoločnosť vo svojej pripomienke.

Zablokované sankcie na Rusko

Návrh komisie pritom v uplynulých dňoch vyvolal rozruch pri schvaľovaní 18. sankčného balíka EÚ voči Rusku. Premiér Robert Fico ho totiž odmietol podporiť, kým nedostane zo strany Bruselu garancie, že sa spomenutými dopadmi odstrihnutia od ruských energií na Slovensko bude zaoberať. Podľa Fica vetovalo Slovensko 18. sankčný balík celkovo šesťkrát. Pokyn odblokovať ho dal podľa vlastných slov až po tom, čo dostal písomné záväzky Európskej komisie (EK) podpísané jej predsedníčkou Ursulou von der Leyenovou a kolégiom komisárov.

Garancie, ktoré SR dostala od EK, sa podľa premiéra týkajú cien plynu a jeho prípadného nedostatku či prepravných poplatkov. SR diskutovala s EK o využití fondov EÚ na kompenzáciu vysokých cien zemného plynu, ako aj o plnej účasti EK pri prípadnej arbitráži s ruským plynárenským koncernom Gazprom za neplnenie záväzkov súčasnej zmluvy o dodávkach plynu, ktorá platí do roku 2034, píše agentúra TASR.

Fico však opätovne deklaroval, že SR nikdy nepodporí zastavenie dodávok ruského plynu do EÚ od roku 2028 v rámci plánu RePowerEU. Návrh podľa neho poškodí konkurencieschopnosť Únie a predovšetkým Slovensko, ktoré bude hlasovať proti, i keď ho nemôže vetovať, keďže na jeho prijatie v Rade stačí kvalifikovaná väčšina.

Premiér avizoval, že po schválení 18. sankčného balíka sa začne „druhá etapa súboja vo veci ruského plynu“. Vysvetlil, že SR má schválený plán na presadzovanie slovenských národnoštátnych záujmov. V prípade, že by tieto kroky zlyhali, Fico upozornil, že EK pracuje aj na 19. sankčnom balíku, ktorý bude vyžadovať súhlas SR.