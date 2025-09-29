Malé firmy v EÚ čakajú úľavy: Nové nariadenie zjednodušuje uhlíkové clá na hraniciach

Rada EÚ pre konkurencieschopnosť v pondelok v Bruseli prijala nariadenie, ktoré zjednodušuje a posilňuje mechanizmus uhlíkovej kompenzácie na hraniciach (CBAM). Nariadenie ministri členských štátov prijali ako súčasť legislatívneho balíka známeho pod názvom Omnibus I, informuje spravodajca TASR.
Cieľom nariadenia je zabezpečiť zjednodušenie a zlacnenie dodržiavania predpisov v rámci mechanizmu CBAM v snahe znížiť regulačnú a administratívnu záťaž, ako aj náklady na dodržiavanie predpisov pre spoločnosti z EÚ, najmä pre malé a stredné podniky.
Rada EÚ v správe pre médiá spresnila, že ambície Únie v oblasti klímy, na ktorých je mechanizmus CBAM založený, zostávajú nezmenené, keďže približne 99 % emisií pri dovážaných tovaroch, ktorých sa týka CBAM, zostane pokrytých.
Dánska ministerka pre európske záležitosti Marie Bjerreová v mene krajiny zaisťujúcej predsedníctvo v Rade EÚ, pripomenula, že ak chcú Európania uspieť so zelenou transformáciou a zvýšiť konkurencieschopnosť Únie, musia znížiť zbytočnú záťaž. „Presne to tento nástroj prináša, uľahčuje život európskym podnikom a zároveň si zachováva naše klimatické ambície,“ vysvetlila Bjerreová.
Zmeny a doplnenia, ktoré nahrádzajú súčasný prah oslobodzujúci od pravidiel CBAM, stanovujú nový hmotnostný prah, podľa ktorého dovoz do 50 ton na dovozcu ročne nebude podliehať pravidlám mechanizmu. Očakáva sa, že toto opatrenie oslobodí od uhlíkových ciel najmä malé a stredné podniky a jednotlivcov, ktorí dovážajú malé alebo zanedbateľné množstvá tovaru, na ktorý sa vzťahuje nariadenie CBAM.
Zmenené nariadenie zároveň umožní vyhnúť sa akýmkoľvek narušeniam pre dovozcov na začiatku roka 2026, kým čakajú na registráciu CBAM – dovoz tovarov podliehajúcich mechanizmu bude povolený za niekoľkých podmienok a dovtedy, kým sa dovozca nezaregistruje do CBAM.
Nariadenie, ktoré Európska komisia navrhla v októbri 2024 a ktoré prešlo pozmeňovacími návrhmi Rady EÚ a Európskeho parlamentu, obsahuje aj niekoľko ďalších zjednodušujúcich opatrení pre všetkých dovozcov tovarov podliehajúcich CBAM. Tie sa týkajú napríklad postupu povoľovania, procesov zberu údajov, výpočtu škodlivých emisií, pravidiel overovania a výpočtu finančnej zodpovednosti oprávnených deklarantov CBAM. Pozmenené nariadenie obsahuje aj úpravy ustanovení o sankciách a o pravidlách týkajúcich sa nepriamych colných zástupcov.
Toto nariadenie bude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ v najbližších dňoch a nadobudne účinnosť tretí deň po jeho zverejnení.