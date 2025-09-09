Maďarsko uzavrelo rekordnú zmluvu so Shell: Najväčší nákup plynu od západnej firmy na desať rokov

Maďarsko, ktoré je vo veľkej miere závislé od ruských energií, v utorok podpísalo novú zmluvu o dodávkach plynu s britským energetickým gigantom Shell. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Budapešť zostala najbližším partnerom Kremľa v Európskej únii (EÚ) napriek invázii na Ukrajinu a odolala výzvam na zníženie svojej závislosti od Ruska pri dodávkach energií. Maďarská vláda sa postavila proti plánu Bruselu na ukončenie dovozu ruských fosílnych palív a zabezpečila si výnimku zo sankcií na dodávky ropy potrubím.
Desaťročná zmluva medzi spoločnosťou Shell a maďarskou štátnou elektrárenskou spoločnosťou MVM predpokladá celkové dodávky dvoch miliárd kubických metrov (m3) plynu od roku 2026, uviedol minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. „Toto je dlhodobá zmluva s doteraz najdlhším trvaním a doteraz najvyšším objemom so západným partnerom,“ povedal novinárom na okraji plynovej konferencie v Miláne. Dohoda rozširuje predchádzajúcu zmluvu so spoločnosťou Shell o dodávkach 250 miliónov m3 zemného plynu ročne v rokoch 2021 až 2027.
Szijjártó však zároveň povedal, že nové dodávky od Shell nemajú nahradiť ruský plyn. „Diverzifikácia pre nás neznamená vzdať sa už existujúcich zdrojov a trás, práve naopak, k existujúcim zdrojom a trasám by sa mali pridať nové zdroje a nové trasy,“ uviedol.
Maďarsko má 15-ročnú zmluvu s ruským Gazpromom o dodávkach 4,5 miliardy m3 plynu ročne do roku 2036, ktorá bola v predchádzajúcich rokoch doplnená o ďalšie dohody o dodávkach.
Väčšina maďarského dovozu plynu pochádza z Ruska a je transportovaný plynovodom TurkStream, ktorý vedie po dne Čierneho mora a potom prostredníctvom siete potrubí Balkan Stream cez Bulharsko a Srbsko.