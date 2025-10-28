Lukoil predáva zahraničné aktíva: Sankcie USA nútia ruské firmy opustiť Európu

Ruský ropný gigant Lukoil oznámil, že predáva svoje zahraničné aktíva v reakcii na sankcie amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ich cieľom je prinútiť Rusko, aby súhlasilo s prímerím vo vojne proti Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy AP.
Spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že už rokuje s potenciálnymi kupcami. Transakcie by sa uskutočnili v rámci obdobia uvedeného v sankciách, ktoré umožňujú transakcie do 21. novembra. Spoločnosť uviedla, že v prípade potreby požiada o predĺženie lehoty na dokončenie transakcií.
Lukoil má podiely v ropných a plynových projektoch v 11 krajinách. Vlastní rafinérie v Bulharsku a Rumunsku a má podiel vo výške 45 % v rafinérii v Holandsku.
Rosnefť má tiež podiel v rafinérii v nemeckom Schwedte, ale nemecká vláda ho prevzala pod svoju správu, takže rafinéria už neposiela príjmy materskej spoločnosti.
Trump 22. októbra oznámil nové sankcie proti dvom najväčším ruským ropným spoločnostiam Lukoil a Rosnefť, ktoré sa podieľajú približne polovicou na exporte ropy krajiny. Príjmy z ropy a plynu sú hlavným zdrojom financovania ruskej vojny na Ukrajine.
Sankcie sťažujú spoločnostiam Lukoil a Rosnefť podnikanie mimo Ruska. Okrem toho, že bránia americkým podnikom obchodovať s týmito dvoma spoločnosťami, prinášajú hrozbu sekundárnych sankcií pre zahraničné banky, ktoré spracovávajú ich transakcie. To znamená, že každá banka, ktorá chce udržiavať kontakt s dominantným americkým finančným systémom, si rozmyslí, či s nimi bude obchodovať.