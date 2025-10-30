Lukoil predáva zahraničné aktíva Gunvoru pre nové sankcie USA: Očakávané straty sú miliardové

Ruský ropný koncern Lukoil predáva svoje zahraničné aktíva spoločnosti Gunvor sídliacej vo Švajčiarsku. Lukoil sa pre tento krok rozhodol v reakcii na najnovšie sankcie amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý ich uvalil okrem Lukoilu aj na ropný koncern Rosnefť. Informovala o tom agentúra DPA.
Lukoil vo štvrtok uviedol, že prijal ponuku od spoločnosti Gunvor, jedného z najväčších svetových obchodníkov s ropou a plynom. Zároveň zastavuje rokovania s ďalšími záujemcami.
Trump rozhodol o zavedení sankcií na Rosnefť a Lukoil minulý týždeň, od čoho si sľubuje obmedzenie možností Ruska financovať vojnu na Ukrajine. Ropné koncerny sa na exporte ruskej ropy podieľajú približne polovicou.
K zahraničným aktívam Lukoilu patrí sieť čerpacích staníc v 20 krajinách a tri rafinérie v Európskej únii. Hodnotu kontraktu ruská spoločnosť nezverejnila, očakáva sa však, že z predaja dostane podstatne menej, než je hodnota aktív. Podľa ruského denníka Izvestija, ktorý sa odvolal na expertov z ropného sektora, majú zahraničné aktíva Lukoilu hodnotu približne 10 miliárd USD (8,66 miliardy eur), avšak v dôsledku tlaku sankcií hodnota kontraktu podľa nich neprekročí 3 miliardy USD.
Svetový obchodník s energiami Gunvor, ktorého väčšinový podiel kontroluje jeho švédsky zakladateľ Torbjörn Törnqvist, bol založený v roku 1997. Spoluzakladateľom bol ruský oligarcha Gennadij Timčenko, spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina. Timčenko čelil sankciám západných krajín už po ruskej anexii Krymu v roku 2014, v dôsledku čoho predal vtedy svoj podiel v spoločnosti Gunvor Törnqvistovi.