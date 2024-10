Lopta je podľa Novaka na strane Ukrajiny a Európskej únie pokiaľ ide o tranzit plynu

Technológia zariadenia na prepojovacom bode Budince - reverz. Foto: TASR

Ruský vicepremiér Alexander Novak v stredu uviedol, že existujú návrhy od partnerov z Európskej únie (EÚ) na pokračovanie dodávok ruského plynu potrubím cez Ukrajinu aj po skončení terajšej dohody o tranzite. Ale lopta je podľa neho na strane Ukrajiny a EÚ.

Rusko aj napriek vojne naďalej prepravuje plyn potrubím cez Ukrajinu do iných európskych krajín. Ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ tento týždeň povedal, že Kyjev nepredĺži dohodu o tranzite plynu s Ruskom po tom, ako jej platnosť na konci roka 2024 vyprší.Novak v stredu vyhlásil, že Rusko je ochotné pokračovať v dodávkach plynu aj po vypršaní zmluvy.„Opakovane sme vyjadrili svoj postoj, že lopta je na strane, povedzme, našich nákupných partnerov, a teda aj našich kolegov z Ukrajiny, cez ktorú sa tranzit realizuje,“ povedal novinárom Novak.

„Plyn máme, budeme ho dodávať,“ dodal.Dodávky ruského plynu do Európy cez Ukrajinu od začiatku vojny vo februári 2022 dramaticky klesli, čo prinútilo EÚ znížiť svoju závislosť od ruských energií. Ale krajiny ako Slovensko, Rakúsko a Česká republika naďalej dostávajú ruský plyn.Na otázku, či sa kupci z EÚ obrátili na Rusko so žiadosťou o obnovenie dohody, Novak odpovedal: „Existujú konkrétne návrhy, ale neexistujú žiadne informácie o tom, že by sa to premietlo do právnych krokov alebo dokumentov.“

EÚ a Ukrajina požiadali Azerbajdžan, aby sprostredkoval rokovania s Ruskom o dohode o tranzite plynu, povedal v júni agentúre Reuters poradca azerbajdžanského prezidenta.Novak však v stredu uviedol, že neprebehli žiadne diskusie o výmenných dohodách s Azerbajdžanom za tranzit plynu.