Křetínský chystá veľký obchod: Jeho skupina chce získať väčšinu v Slovenských elektrárňach!

Budova energetickej spoločnosti Slovenské elektrárne v Bratislave. Foto: SITA

Skupina EP Corporate Group (EPCG) podnikateľa Daniela Křetínského chystá prostredníctvom svojich dcérskych firiem v nasledujúcich mesiacoch ďalšie veľké investície do energetiky a médií. Na Slovensku plánuje rozšíriť svoj podiel v Slovenských elektrárňach, čím by získala majoritu v slovenskom najväčšom výrobcovi elektriny. Vo Francúzsku zase rokuje o prevzatí vydavateľstva Groupe Delcourt. Okrem toho pokračuje v miliardových investíciách do svojich zdrojov v energetike v Nemecku. ČTK to povedal hovorca holdingu Daniel Častvaj.

Slovenské elektrárne sú najväčším producentom elektriny na Slovensku, do ich portfólia patria napríklad jadrové elektrárne. Tretinu akcií v spoločnostiach teraz nepriamo drží energetická skupina EPH, ktorá je súčasťou holdingu EPCGS. „Ďalšiu tretinu, ktorú teraz drží taliansky Enel, môžeme podľa skôr uzavretých dohôd odkúpiť a plánujeme tak urobiť,“ povedal ČTK Častvaj. Cenu ani termín dokončenia transakcie podľa neho nie je kvôli regulatorným dôvodom možné špecifikovať. Podľa zdrojov ČTK však rokovania EPH s talianskou firmou v súčasnosti pokračujú a obchod by mohol byť dokončený v priebehu niekoľkých mesiacov.

EPH by dokončením obchodu získalo v slovenskom firme majoritu. Teraz sa okrem talianskeho koncernu o Slovenské elektrárne delí ešte so slovenským štátom, ktorý vlastní zvyšnú tretinu akcií firmy.

Ďalšie investície do energetiky má EPCGs rozplánované v Nemecku, kde je aktívny najmä prostredníctvom ďalšej dcérskej skupiny EP Energy Transition. Do premeny tamojších uhoľných aktív plánuje postupne vynaložiť až desať miliárd eur. „Transformácia pôvodne uhoľných aktív sa už začala, priebežne odstavujeme uhoľné bloky a investujeme do výstavby nových obnoviteľných alebo nízkoemisných zdrojov,“ uviedol Častvaj.

Veľkú akvizíciu pripravuje tiež mediálna divízia EPCG, ktorú skupina kontroluje v rámci Czech Media Invest (CMI). Tá vlani prevzala druhé najväčšie francúzske vydavateľstvo Editis. Toto vydavateľstvo pred pár dňami vo Francúzsku oznámilo, že začalo exkluzívne rokovanie o prevzatí celého podielu vo vydavateľstve Delcour, ktoré sa zameriava hlavne na komiksové tituly.

Vydavateľstvo by sa malo posilniť

Spojenie by podľa skupiny bolo významným strategickým krokom pre vydavateľstvo. „Editis by posilnil svoju pozíciu v segmente komiksov a mangy s vysokým potenciálom na francúzskom vydavateľskom trhu. Delcourt by pre svoj ďalší rozvoj získal podporu silnej a diverzifikovanej vydavateľskej skupiny,“ uviedla skupina. Detaily rokovania zatiaľ spoločnosti neuviedli.

Editis je popredná francúzska vydavateľská skupina, ktorá združuje 56 vydavateľstiev. Delcourt Group má priemerný čistý obrat okolo 105 miliónov eur, každoročne vydáva približne 700 nových titulov.

EP Corporate Group vznikla v roku 2020, odkedy koncentruje strategické aktíva Daniela Křetínskeho a jeho manažérskeho tímu. Ide predovšetkým o Energetický a priemyselný holding (EPH), ktorý zahŕňa vyše 70 spoločností po celej Európe, a vlani založená EP Energy Transintion, ktorá sa transformovala z nemeckej skupiny LEAG. Okrem energetickej sekcie patrí do EPCGTiež napríklad mediálna skupina CMI alebo EC Investments. V EPCG má Křetínský 89,3 percenta akcií a zvyšných 10,7 percenta skupina manažérov EPH. EPH bol zapísaný do obchodného registra pred 15 rokmi, 10. augusta 2009.