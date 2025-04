Kremeľ tvrdí, že Rusko nevedie rozhovory o dodávkach plynu s Európou ani s USA

Ruský prezident Vladimir Putin (vpravo) sa rozpráva s hovorcom Kremľa Dmitrijom Peskovom. Foto: SITA/AP

Kremeľ vo štvrtok uviedol, že Rusko nevedie rozhovory s Európou ani so Spojenými štátmi o dodávkach ruského plynu cez Ukrajinu.

Dodávky ruského plynu do Európy sa prudko znížili po začiatku konfliktu na Ukrajine vo februári 2022 a po výbuchoch v podmorských plynovodoch Nord Stream. Na začiatku tohto roka sa zastavil aj vývoz plynu do Európy z Ruska cez Ukrajinu, keďže tranzitná dohoda vypršala a Ukrajina ju odmietla predĺžiť.

Zdroj oboznámený so situáciou, ktorý nechcel byť menovaný, tento mesiac agentúre Reuters povedal, že USA požadovali, aby americká vládna korporácia International Development Finance Corporation prevzala kontrolu nad plynovodom ruského energetického gigantu Gazprom vedúceho cez Ukrajinu do Európy v rámci širších mierových rokovaní.

Jedinou zostávajúcou trasou pre dodávky plynu z Ruska potrubím do Európy je tak TurkStream, ktorý vedie cez Čierne more do Turecka a ďalej do južnej a strednej Európy.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo štvrtok vyhlásil, že s USA a Európou neprebehli žiadne rozhovory o ďalších dodávkach ruského plynu. „Nie, nie sú žiadne (rozhovory),“ povedal počas konferenčného hovoru s novinármi. Pripomenul, že ide o komerčnú záležitosť, pričom na jednej strane je predajca plynu a na strane druhej potenciálni kupci.

Gazprom je pripravený obnoviť dodávky

„Ak kupujúci prejavia záujem, ak bude fungovať tranzitná trasa, tak, samozrejme, predávajúci bude o tom všetkom pripravený diskutovať. Nikto nič nepopiera ani neodmieta,“ povedal.

V stredu (23. 4.) pritom Peskov v rozhovore pre francúzsky časopis Le Point uviedol, že Gazprom je pripravený obnoviť dodávky.

„Gazprom o tom bude určite diskutovať. Sme pripravení obchodovať s naším plynom a vieme, že v Európe sú určité krajiny, ktoré ho chcú od nás naďalej kupovať. Všetko sa vyrieši komerčne,“ dodal.