Koniec štedrých dotácií na solárne a veterné elektrárne? Šéf regulačného úradu sa obul do „špekulantov“!

Predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozef Holjenčík. Foto: SITA

Doba štedrých štátnych doplatkov pri budovaní obnoviteľných zdrojov energie (OZE) sa už na Slovensku skončila. S takýmto odkazom pre špekulantov so zelenou energiou prišiel aktuálne predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Jozef Holjenčík.

Podiel čistých technológií na slovenskej výrobe elektriny je podľa predsedu ÚRSO vzhľadom na vysoký podiel energie z jadra takmer 75 percent. Slovensko má tak podľa jeho slov unikátne stabilný a nízkoemisný energetický mix.

Úrad podľa Jozefa Holjenčíka plne podporuje rozumný rozvoj a podporu obnoviteľných zdrojov pre širokú verejnosť na Slovensku. Zároveň však dôrazne odmieta agresívne politické presadzovanie zelenej ideológie rôznymi biznis – lobistickými skupinami, ktorým „v skutočnosti ide iba o bezohľadný zisk a napojenie sa na rôzne dotačné schémy, či už zo Slovenska alebo EÚ“.

„Chcem apelovať na širokú verejnosť, ako aj na politikov, aby sa na rozvoj OZE u nás pozerali s chladnou hlavou a nie na akúsi módnu záležitosť, na ktorej rozvoj tlačia rôzni špekulanti a lobisti. Tam, kde sa OZE oplatia, kde slúžia na vlastnú spotrebu, som jednoznačne za. Ale špekulovať pri budovaní OZE iba s tým, že budem dostávať nejakú formu doplatku od štátu, tak táto doba sa už skončila. Súhlasím s rozvojom zelenej energie, ale nie na úkor ostatných slovenských odberateľov!“ vyhlásil Jozef Holjenčík.

Energia získavaná z OZE má podľa predsedu ÚRSO svoje nesporné výhody, ale aj nedostatky, ktoré bránia v jej širšom využívaní. Efektivita zariadení, ako sú solárne panely alebo veterné turbíny je totiž závislá od poveternostných podmienok, čo vedie k výkyvom produkcie. Napríklad doba, počas ktorej dokáže fotovoltická elektráreň vyrábať elektrinu v slovenských podmienkach, je približne iba 1100 hodín – rok má pritom 8760 hodín. Podobné je to aj pri výrobe z vetra – fúka zhruba 2200 hodín do roka.

Ako hlavný zdroj sú OZE podľa Holjenčíka nespoľahlivé

Solárna alebo veterná energia je preto už aj v tradične „zelených“ krajinách vnímaná podľa predsedu regulačného úradu ako nespoľahlivý hlavný zdroj energie. Počiatočná investícia do inštalácie solárnych panelov, veterných turbín alebo tepelných čerpadiel je bez dotácií pre bežnú verejnosť vysoká. Zariadenia OZE si navyše vyžadujú pravidelnú údržbu a majú obmedzenú životnosť. Solárne panely ju majú podľa ÚRSO približne 25 rokov, po ktorých ich efektivita klesá a na konci životnosti majú účinnosť nižšiu až o 20 percent.

„Investície do vlastných zariadení na výrobu energie z OZE ako sú solárne panely alebo tepelné čerpadlá sú u nás stále populárne a jednou z hlavných výhod je zníženie závislosti od externých dodávateľov elektriny. To je v poriadku. Čo však už nie je v poriadku, ak najdôležitejšiu úlohu pri zvažovaní o inštalácii OZE zohráva iba atraktívne finančné hľadisko rôznych dotácií, tak ako to presadzujú spomínaní špekulanti na úkor občanov SR a EÚ,“ vyhlásil Holjenčík.