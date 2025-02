Koniec dotáciám na vykurovanie bazénov? Pozrite si, čo sa chystá už od budúceho roka!

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková (Hlas-SD) počas tlačovej konferencie po rokovaní vlády, ktorá rozhodla o zastropovaní cien energií. Foto: TASR

Slováci sa aj v tomto roku môžu tešiť zo zastropovaných cien energií. Na svojich faktúrach za teplo, plyn či elektrinu tak zásadné zmeny neuvidia, a to bez ohľadu na vývoj trhových cien komodít. Postarala sa o to v závere vlaňajška vláda, keď ceny energií zastropovala. Už od budúceho roka by sa však situácia mala zmeniť a k pomoci s cenami energií by sa mali dostať len vybrané skupiny spotrebiteľov.

Plošné dotovanie cien energií stojí štát každoročne stovky miliónov eur. Na zbytočné míňanie prostriedkov aj pre spotrebiteľov, ktorí to nepotrebujú, upozorňovala na minulomesačnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady Asociácia priemyselných zväzov a dopravy.

Prezident asociácie Alexej Beljajev na rokovaní tripartity upozornil, že na Slovensku by sa konečne mala začať podstatne viac podporovať adresná pomoc, nakoľko plošné riešenia, ktoré jednoducho pomáhajú aj tým, ktorí skutočne na to nie sú odkázaní, sú úplne zbytočné a čiastočne ruinujú aj štátny rozpočet.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš v reakcii na výhrady zamestnávateľov uviedol, že adresná pomoc musí byť vždy koncentrovaná pre nejakú skupinu obyvateľstva a je potrebné stanoviť nejakú hranicu, komu ešte pomoc patrí a komu už nie. Rezort práce chce podľa jeho slov začať pri adresnej pomoci s jednou z najohrozenejších skupín, a to sú jednorodičovské domácnosti.

Plošná energopomoc by mala od januára skončiť

Od plošnej pomoci s cenami energií k systému, ktorý bude pomáhať len vybraným skupinám spotrebiteľov, chce prejsť aj rezort hospodárstva. Stať by sa tak malo už od začiatku budúceho roka. Štátny tajomník rezortu hospodárstva Szabolcs Hodosy na rokovaní sociálnych partnerov informoval, že adresná pomoc je téma, ktorej sa Ministerstvo hospodárstva SR venuje a cieľom je, aby sa od plošnej kompenzácie prešlo na adresnú energopomoc a aby bola doručovaná od 1. januára 2026.

Ak by sa tieto plány ministerstva hospodárstva naplnili, znamenalo by to, že s koncom tohto roka skončí na Slovensku aj plošná energopomoc. Cena plynu pre slovenské domácnosti a cena plynu a elektriny pre vybraných zraniteľných odberateľov však zatiaľ zostáva aj v tomto roku na úrovni roka 2024 a cena tepla pre domácnosti a vybraných koncových odberateľov tepla je zastropovaná na úrovni roka 2023. Rozhodla o tom ešte v polovici decembra minulého roka na svojom rokovaní vláda.

Toto opatrenie sa však podpíše pod zvýšene výdavky štátneho rozpočtu, keďže rozdiel medzi trhovými cenami a tými zastropovanými bude musieť vykryť štát. Pôjde pritom o sumu v stovkách miliónov eur. Len v prípade zastropovanie cien plynu pre vybraných koncových užívateľov, teda aj pre domácnosti, to podľa nariadenia vlády bude znamenať dodatočné výdavky takmer 170 miliónov eur.