Kazachstan v októbri uskutoční referendum o stavbe prvej jadrovej elektrárne

Ilustračné foto. Foto: TASR

Kazachstan na budúci mesiac usporiada referendum o tom, či má táto stredoázijská krajina postaviť svoju prvú jadrovú elektráreň. Podľa agentúry Reuters to v pondelok oznámil prezident Kasym-Žomart Tokajev. Kazachstan je najväčším producentom uránu na svete. Výstavba jadrovej elektrárne je však v krajine, kde bývala hlavná sovietska jadrová strelnica, citlivou záležitosťou.

Tokajev ohlásil plán na vypísanie referenda už pred rokom s tým, že termín bude stanovený neskôr. V pondelok uviedol, že referendum sa uskutoční 6. októbra.

„Každé rozhodnutie významné pre krajinu musí mať podporu ľudí,“ vyhlásil prezident podľa miestnych médií. „Týka sa to aj referenda o jadrovej elektrárni. Prvýkrát som túto možnosť predostrel vlani, takže sa to vo verejnom priestore rieši už rok. Verím, že to občanom poskytlo dosť času, aby mohli urobiť informované rozhodnutie,“ dodal.

Kazachstan vraj potrebuje spoľahlivé zdroje energie šetrné k životnému prostrediu

Kazachstan podľa prezidenta naliehavo potrebuje spoľahlivé zdroje energie šetrné k životnému prostrediu. „Preto verím, že sa musíme zamerať na rozvoj jadrovej energie. Tento spôsob výroby elektriny môže z významnej časti pokryť rýchlo rastúce potreby našej ekonomiky,“ povedal Tokajev.

V Kazachstane sa za Sovietskeho zväzu nachádzala jadrová strelnica Semipalatinsk, kde sa od roku 1949 uskutočnili stovky skúšok jadrových zbraní, kým bol polygón v roku 1991 uzavretý. Experti podľa skorších informácií agentúry AFP odhadujú, že asi poldruhého milióna ľudí bolo v dôsledku skúšok vystavených zvýšeným dávkam rádioaktivity.