Kanada znižuje cenový strop na ruskú ropu: Pridáva sa k EÚ a Británii, čakajú sa tvrdšie sankcie

TASR

Kanadská vláda sa plánuje pripojiť k svojim spojencom a znížiť cenový strop na ruskú ropu. Uviedlo to koncom tohto týždňa kanadské ministerstvo financií. Informovala o tom agentúra Reuters.

Podľa ministerstva Kanada zníži cenový strop na ruskú ropu z terajšej úrovne 60 USD (51,51 eura) za barel (159 litrov) na 47,60 USD/barel. Pripojí sa tak k Európskej únii a Británii, ktoré už v júli oznámili, že znížia cenový strop na ruskú ropu na uvedenú úroveň. Toto opatrenie, ktoré podľa oznámenia Európskej únie vstúpi do platnosti začiatkom septembra, by malo ešte viac obmedziť možnosti Ruska pri financovaní vojny na Ukrajine.

Rovnako sa teraz vyjadrilo aj kanadské ministerstvo financií. Ako povedal minister Francois-Philippe Champagne, „ďalším znížením cenového stropu na ruskú ropu Kanada a jej partneri zvyšujú ekonomický tlak na Moskvu a obmedzujú tak kľúčové zdroje financovania nelegálnej ruskej vojny“.

