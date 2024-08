Je spor okolo ruskej ropy spolitizovaný? Šéf ukrajinskej firmy hovorí o nezmenených dodávkach ropy!

Vyústenie ropovodu Družba v rafinérii Slovnaft v Bratislave. Foto: TASR

Situácia okolo ukrajinského zákazu tranzitu ropy od ruskej spoločnosti Lukoil je spolitizovaná. Maďarsko a Slovensko v júli dostali rovnaký objem ropy ako pred zákazom. Povedal to v utorok ukrajinskej mediálnej spoločnosti NV šéf ukrajinskej štátnej energetickej firmy Naftogaz Oleksij Černyšov.

Ukrajina koncom júna uvalila sankcie na Lukoil. Zakázala mu akúkoľvek činnosť na ukrajinskom území a zabránila preprave jeho ropy do slovenských a maďarských rafinérií.

Slovensko minulý mesiac uviedlo, že zastaví dodávky nafty na Ukrajinu, ak mu Kyjev neobnoví dodávky ropy od Lukoilu.

„Táto situácia je spolitizovaná zvonka, to môžeme vidieť. Vidíme verejné výzvy predstaviteľov Maďarska a Slovenska, ako aj hrozby prerušenia dodávok pohonných hmôt a elektriny,“ povedal Černyšov. Dodal, že v júli bol cez Ukrajinu prepravený viac ako jeden milión ton ropy, teda rovnako ako o mesiac skôr.

Sú podľa vás problémy spojené s dodávkami ruskej ropy spolitizované? Áno Nie Odoslať odpoveď

Ukrajina tvrdí, že ukrajinské sankcie nemajú vplyv na objem prepravy, pretože obchodné spoločnosti preberajú vlastníctvo na rusko-ukrajinskej hranici.

„Dostali rovnaké množstvo ropy, ale štruktúra ich vlastníkov sa môže líšiť,“ povedal Černyšov, ale neuviedol podrobnosti o vlastníctve.

Na ruskú ropu máme výnimku

Po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 zakázala EÚ dovoz ruskej ropy do svojich členských krajín. Výnimku dostali Maďarsko, Slovensko a Česko pre dodávky ropovodom Družba. Južná vetva tohto ropovodu vedie cez Ukrajinu do Česka, na Slovensko a do Maďarska a mnoho rokov je hlavným zdrojom dodávok pre rafinérie v týchto krajinách.

Sankcie voči Lukoilu začali platiť koncom júna. Maďarsko a Slovensko ohlásili problémy s dodávkami v polovici júla.

Dodávky Lukoilu cez južnú vetvu ropovodu Družba predstavujú asi 50 percent jeho objemu. Rafinérie spoločnosti MOL na Slovensku a v Maďarsku sú od dodávok ropy od Lukoilu do značnej miery závislé.