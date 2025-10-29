Janaf odmieta obvinenia Slovnaftu: Ropa pre Slovensko nie je zadržaná, tvrdí chorvátska spoločnosť

Foto: TASR - Jaroslav Novák
Foto: TASR - Jaroslav Novák
autor logo


TASR

Chorvátska prepravná spoločnosť Janaf odmietla tvrdenia slovenskej rafinérskej firmy Slovnaft, že porušila podmienky kontraktu a zadržala Slovnaftu 90.000 ton ropy. Chorvátska spoločnosť uviedla, že svoje záväzky si plní a transport ropy prostredníctvom jej prepravného systému pokračuje v súlade s dohodou. Informovala o tom chorvátska agentúra Hina.

„Rozhodne odmietame tvrdenia Slovnaftu, súčasti spoločnosti MOL, že by dochádzalo k akémukoľvek porušovaniu dohodnutých podmienok kontraktu,“ uviedol Janaf. Dodal, že tieto tvrdenia sú nepravdivé a nepodložené. Zároveň vyzval materskú firmu Slovnaftu MOL, aby zvýšila prevádzkové využitie kapacity potrubia, keďže súčasné využitie zo strany MOL je výrazne pod zakontrahovanou úrovňou a bežnou praxou v oblasti prepravy ropy.

Mohlo by vás zaujímať:
Reklama
Trendujúce články

Slovnaft v utorok (28. 10.) uviedol, že Janaf zadržal slovenskej rafinérii 90.000 ton ropy s tým, že tento objem musí mať v potrubí na technologické účely po tom, ako prestal dodávať ropu pre srbský NIS. Na ruského majiteľa NIS boli totiž uvalené sankcie americkou administratívou. TASR to v utorok potvrdila spoločnosť Slovnaft s tým, že oficiálne informovala Janaf listom o porušení zmluvy.

Podľa Slovnaftu ide o alternatívnu ropu Arab Light, ktorú rafinéria potrebuje na uspokojenie potrieb svojich zahraničných zákazníkov, keďže EÚ zakázala export výrobkov z ruskej ropy. „Objem, ktorý je zadržiavaný, je približne v hodnote 50 miliónov USD (42,99 milióna eur) a vážne môže ohroziť dodávanie palív neruského pôvodu pre región strednej Európy,“ upozornil hovorca Slovnaftu Anton Molnár.

Viac o téme: Chorvátsko , energetika , JANAF , MOL , NDS , preprava ropy , ropa , sankcie , Slovnaft , Stredná Európa

Nahlásiť chybu v článku

Súvisiace články

Aktuálne správy

Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)
FOTO

Koniec nekonečného príbehu, motoristi dostanú vianočný darček: Ráž prezradil termín otvorenia tunela Višňové! (foto)

Doprava

Vláda schválila takmer 2,3 milióna eur navyše: Viac ihrísk a lepšie vybavenie pre šport detí a mládeže

Vláda schválila takmer 2,3 milióna eur navyše: Viac ihrísk a lepšie vybavenie pre šport detí a mládeže

Doprava

Finančná správa spracovala rekordný počet daňových priznaní: Právnické osoby hlásia historický nárast

Finančná správa spracovala rekordný počet daňových priznaní: Právnické osoby hlásia historický nárast

Financie

USA a Južná Kórea dokončili dohodu: Clá na autá klesnú, Soul prisľúbil investície za miliardy

USA a Južná Kórea dokončili dohodu: Clá na autá klesnú, Soul prisľúbil investície za miliardy

Nezaradené