Izrael zvýši objem vývozu plynu na viac než dvojnásobok

Ilustračné foto: unsplash.com/Taylor Brandon

Izrael rozhodol, že umožní podstatne vyšší export zemného plynu zo svojich podmorských ložísk. Jeho partneri v obrom projekte Leviathan následne oznámili, že do rozšírenia projektu plánujú investovať do 500 miliónov USD (466,68 milióna eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

Izraelský minister energetiky Eli Cohen povedal, že rozhodnutie zvýšiť objem plynu určeného na export na viac než dvojnásobok podporí diplomatické vzťahy, zlepší energetickú bezpečnosť Izraela a zvýši ekonomické príjmy krajiny. Cohen to oznámil po tom, ako ministerstvo schválilo zvýšenie exportu plynu z rezerv v Stredozemnom mori o ďalších 118 miliárd kubických metrov (m3). Pôvodne Izrael umožňoval vývoz plynu v objeme 105 miliárd m3. Firmy však na dodatočný objem plynu budú musieť získať exportné licencie.

Na rozhodnutie ministerstva reagovali partneri v obrom projekte Leviathan, medzi ktorých patria izraelské firmy NewMed Energy a Ratio Energies a americká spoločnosť Chevron. Firmy uviedli, že teraz plánujú investovať do expanzie projektu od 400 miliónov do 500 miliónov USD. Z projektu Leviathan sa plyn v súčasnosti exportuje najmä do Egypta a Jordánska. Do Egypta vyviezol Izrael vlani 8,6 miliardy m3 plynu, čo oproti roku 2022 predstavuje rast o 39 %. Do Jordánska exportoval v minulom roku ďalších 2,9 miliardy m3 suroviny.