IEA varuje: Spomalenie rastu obnoviteľnej energie môže ohroziť klimatické ciele do roku 2030

Rast obnoviteľnej energie, ktorá je kľúčová pre obmedzenie nebezpečnej zmeny klímy, sa spomaľuje. Dôvodom je zmena politiky v Spojených štátoch a v Číne. Hrozí tak, že sa nedosiahne plánovaný cieľ, uviedla v utorok Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA). TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Pred dvoma rokmi si globálne spoločenstvo dalo za cieľ strojnásobiť produkciu obnoviteľnej energie do roku 2030, aby obmedzilo zvyšovanie globálnych teplôt. Podľa IEA sa však tento cieľ „nedosiahne“.
- Krádež ako z filmu: Seniorka ukradla klientom banky zlato a hotovosť za milióny, peniaze prehrala na dostihoch!
- Elektrické auto za menej ako 15-tisíc? Dacia ukázala nový Hipster, útočí na čínske modely aj ceny v EÚ!
- Ficov tvrdý odkaz do Bruselu: Zložte si tie protiruské okuliare, ideológia nemôže riadiť energetickú politiku!
Minulý rok agentúra so sídlom v Paríži predpovedala, že svet sa k tomuto cieľu priblíži, ak pridá 5500 gigawattov (GW) obnoviteľnej energie. IEA však teraz odhaduje jej nárast len o 4600 GW, čo je 2,6-násobok úrovne z roku 2022, a to v dôsledku „politických, regulačných a trhových zmien od októbra 2024“, uviedla vo svojej najnovšej správe o obnoviteľnej energii.
IEA znížila svoju prognózu pre USA takmer o 50 % v dôsledku postupného ukončenia daňových úľav pre obnoviteľné zdroje energie zo strany prezidenta Donalda Trumpa a prísnejšej regulačnej kontrole projektov.
Medzitým prechod Číny od fixných taríf pre výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov k aukciám otriasol ziskovosťou projektov a znížil očakávania rastu, uviedla agentúra. Napriek tomu Čína stále predstavuje väčšinu rastu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a je na ceste k dosiahnutiu svojho cieľa v prípade veternej a solárnej energie do roku 2035 už o päť rokov skôr.
Zatiaľ čo rast obnoviteľnej energie v Číne a USA sa môže spomaľovať, inde vo svete existujú pozitívnejšie vyhliadky, uviedla IEA. Poukázala na Indiu, ktorá „je na ceste k splneniu svojho cieľa do roku 2030 a stala sa druhým najväčším rastúcim trhom pre obnoviteľné zdroje energie s kapacitou, ktorá sa má za päť rokov zvýšiť 2,5-násobne“.
Agentúra zlepšila tiež svoje prognózy pre Blízky východ a severnú Afriku o 25 %.
V Európe revidovala smerom nahor prognózy pre Nemecko, Taliansko, Poľsko a Španielsko.
Podľa odhadov IEA sa solárne panely podieľali na globálnom raste obnoviteľnej energie v predchádzajúcich piatich rokoch približne 80 %, nasledované energiou z vetra, vody, biomasy a geotermálnou energiou.
Výhľad pre veternú energiu na mori bol revidovaný smerom nadol v dôsledku zmeny politiky v kľúčových krajinách, najmä v USA, ktoré sa snažia zastaviť rozostavené projekty.
IEA poznamenala, že obnoviteľné zdroje energie pomáhajú krajinám plniť ich ciele v oblasti väčšej finančnej a energetickej bezpečnosti.
„Zavedenie obnoviteľných zdrojov energie už v mnohých krajinách výrazne znížilo potrebu dovozu paliva, čím sa zvýšila diverzifikácia a bezpečnosť elektriny,“ uviedla agentúra.
Dodala, že krajiny musia zvýšiť flexibilitu elektrických sietí, aby sa vyrovnali s prerušovanou povahou energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá by mala do roku 2030 tvoriť 30 % celkovej produkcie, čo predstavuje dvojnásobok súčasného podielu.