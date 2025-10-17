Holandský súd definitívne rozhodol: Rusko musí zaplatiť miliardové odškodné akcionárom Jukosu

V dlhotrvajúcom súdnom konaní o odškodnení akcionárov zaniknutej ruskej ropnej a plynárenskej spoločnosti Jukos najvyšší súd v Holandsku zamietol konečné odvolanie Ruska. Moskva musí bývalým akcionárom vyplatiť odškodné vo výške viac ako 50 miliárd dolárov (42,92 miliardy eur), oznámil v piatok súd v Haagu, ktorý tak potvrdil rozhodnutia nižších súdov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Konanie je viac ako desať rokov po pôvodnom rozhodnutí ukončené, oznámil najvyšší súd. Bývalí akcionári sa už roky snažia zabaviť ruský majetok v rôznych krajinách, aby sa dostali k svojim peniazom. Spoločnosť Jukos patrila bývalému oligarchovi Michailovi Chodorkovskému, ostrému kritikovi ruského prezidenta Vladimira Putina. Ruské orgány v roku 2006 vyhlásili platobnú neschopnosť spoločnosti, pretože údajne dlhovala miliardy eur na neodvedených daniach. Spoločnosť sa následne rozpadla a Chodorkovskij strávil desať rokov vo väzení.
Bývalí akcionári Jukosu zažalovali ruský štát a žiadali kompenzácie. V roku 2014 im medzinárodný arbitrážny súd priznal odškodné vo výške 50 miliárd USD s odôvodnením, že vyvlastnenie spoločnosti bolo neoprávnené. Cieľom bolo „odstrániť Chodorkovského ako potenciálneho konkurenta prezidenta Putina a privlastniť si majetok spoločnosti Jukos,“ konštatoval v tom čase súd.