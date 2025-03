Holandská spoločnosť testuje kontroverznú ťažbu zemného plynu v Severnom mori

Plávajúci terminál na skvapalnený zemný plyn v Nemecku. Foto: SITA/AP

Holandská energetická spoločnosť One-Dyas začala testovaciu fázu kontroverznej ťažby zemného plynu v environmentálne citlivej prílivovej zóne pri holandskom pobreží Severného mora. TASR o tom informuje na základe správy DPA. Projekt vo Waddenskom mori pri holandskom ostrove Schiermonnikoog a nemeckom ostrove Borkum už produkuje plyn, uviedla spoločnosť v utorok. Projekt vyvolal odpor ekológov a miestnych úradov. Vrtná plošina bola postavená minulý rok asi 20 kilometrov severne od týchto ostrovov a prvý vrt do plynového poľa sa uskutočnil na holandskom území na jeseň.

Ťažba však bola odložená po tom, čo bolo v rámci súdneho konania pozastavené položenie elektrického kábla k neďalekej veternej farme. Spoločnosť One-Dyas očakáva, že čoskoro dostane zelenú a kábel s dĺžkou 8 kilometrov položí túto jar. Z rovnakej plošiny plánuje vŕtať aj na nemeckom území. Nemecké úrady vydali spoločnosti One-Dyas povolenie, ktoré bolo napadnuté na súde a čaká sa na vynesenie rozsudku. Waddenské more je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO. Je to pobrežná časť Severného mora medzi Frízskymi ostrovmi a pevninou Holandska, Nemecka a Dánska. OSN pritom varovala, že by o miesto na zozname UNESCO mohlo prísť, ak by tam bola povolená ťažba plynu.