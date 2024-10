Globálny dopyt po plyne stúpne tento aj budúci rok na nový rekord

Prepojovací plynovod Poľsko – Slovensko v poľskej Strachocine, ktorý má zabezpečiť diverzifikáciu v dodávkach plynu. Foto: TASR

Globálny dopyt po plyne v tomto a budúcom roku stúpne na nový rekord, hlavne vďaka rastu v Ázii. Meškanie v nových dodávkach skvapalneného zemného plynu (LNG) však obmedzí dodávky. V tomto roku sa dopyt po plyne zvýši o viac ako 2,5 percenta na rekordných 4,2 bilióna metrov kubických a v roku 2025 stúpne o ďalších 2,3 percenta. Uviedla to vo svojom dnešnom výhľade Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA).

„Rast globálneho dopytu po plyne, ktorý vidíme v tomto a budúcom roku, odráža postupné zotavovanie z globálnej energetickej krízy, ktorá trhy ťažko zasiahla,“ uviedol riaditeľ pre energetické trhy a bezpečnosť v IEA Keisuke Sadamori. Rovnováha medzi ponukou a dopytom je však podľa neho krehká a môže kolísať. Výrobcovia a spotrebitelia preto musia úzko spolupracovať, aby prekonali toto neisté obdobie.

Dopyt po plyne v Európe by mal tento rok klesnúť o dve percentá, dôvodom je nižšie využitie elektrární. V roku 2025 by však mala vzrásť o jedno percento, pretože viac plynu budú potrebovať stavebníctvo, komerčný a priemyselný sektor.Dopyt po plyne, najmä v Európe, v rokoch 2022 až 2023 prudko klesol, pretože ceny prudko stúpli kvôli nižším dodávkam plynu z Ruska po invázii na Ukrajinu. To zvýšilo dopyt po LNG.

Globálne dodávky LNG by sa tento rok mali zvýšiť o takmer šesť percent, pretože prevádzku štartuje niekoľko veľkých projektov, najmä v Spojených štátoch. Na budúci rok sa však zvýši iba o dve percentá, čo bude najpomalší rast od roku 2020.

Foto: TASR

Iea ale tiež varovala, že jednou z najväčších neistôt pred tohtoročnou zimou je tranzit ruského plynu cez Ukrajinu, pretože existujúce zmluvy vyprší na konci tohto roka. To by mohlo znamenať koniec všetkých dodávok plynu z Ruska do Európy cez Ukrajinu a vyžiadalo by si to vyšší dovoz LNG do Európy v budúcom roku. LNG zohráva rozhodujúcu úlohu pri udržiavaní globálnej rovnováhy medzi ponukou a dopytom.