Krutá správa pre ruský klenot: Gazprom nedokáže straty zapríčinené vojnou nahradiť ani za 10 rokov!

Ruský štátny exportér plynu Gazprom ani do desiatich rokov nedokáže nahradiť prepad odbytu, ktorý mu spôsobili okolnosti vyvolané ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu. Vyplýva to z analýzy, ktorú si nechalo vypracovať vedenie spoločnosti a o ktorej v stredu informoval britský denník Financial Times (FT).

Vývoz Gazpromu do Európy do roku 2035 sa bude v priemere pohybovať okolo 50 až 75 miliárd kubických metrov ročne, uvádza analýza. To je menej než tretina predvojnovej úrovne.

Analýza je „jedným z najotvorenejších priznaní“, že sankcie v reakcii na vojenskú inváziu štátneho exportéra aj ruský energetický sektor poškodili, píše FT. Správu o 151 stranách si vedenie Gazpromu nechalo vypracovať ku koncu minulého roka.

Dokument zdôrazňuje, že sankcie odrezali ruský energetický priemysel od kľúčových technológií, ako sú napríklad turbíny, ktoré pomáhajú prepravovať plyn potrubím.

Ako problém sa ukazuje aj nedostatok náhradných dielov a odbornej spôsobilosti na ich opravu. Až 75 percent dielov pre turbíny podľa analýzy pochádza zo západných krajín. Podľa ruského ministerstva energetiky budú tamojšie firmy schopné opravovať turbíny vyrobené v USA až na budúci rok.

Pomoc z Číny?

Gazprom síce verí, že nový plynovod Sila Sibíri 2 do Číny pomôže nahradiť stratené objemy európskeho exportu, ale jeho kapacita bude iba 50 miliárd kubických metrov ročne. Ceny, ktoré je Peking ochotný zaplatiť, sú navyše výrazne nižšie ako ceny v Európe.

Moskva a Peking sa okrem toho zatiaľ nedohodli na dokončení výstavby plynovodu. Rusko podľa zdrojov FT považuje cenové požiadavky Pekingu za neprimerané. Čína požaduje, aby sa cena, ktorú bude za plyn z nového plynovodu platiť, nachádzala v blízkosti silne dotovaných cien plynu na domácom trhu v Rusku. Chce sa navyše zmluvne zaviazať k nákupu objemov, ktoré zodpovedajú iba zlomkom kapacity plynovodu, píše FT.

V máji Rusko však zvýšilo priemerný denný vývoz plynu potrubím do Európy medziročne o 39 percent. Oproti aprílu nárast predstavuje 7,3 percenta, uviedla s odvolaním sa na svoje výpočty agentúra Reuters. Celkovo Gazprom za prvých päť mesiacov tohto roka do Európy vyviezol 13 miliárd metrov kubických suroviny.