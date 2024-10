Francúzske zásoby plynu sú dostatočné na zvládnutie aj tuhšej zimy

Foto: unsplash.com/Rafael Garcin

Francúzsko má dostatočné zásoby plynu na zvládnutie aj extrémnej zimy, k čomu prispieva dovoz suroviny z ostatných európskych krajín. Napriek tomu bude v takomto prípade potrebné, aby obyvatelia opätovne šetrili plynom. Uviedli to v stredu prevádzkovatelia plynovodov GRTgaz a Terega. Informovala o tom agentúra Reuters.

Teplejšie zimy než bývalo zvykom v predchádzajúcom období a prijatie opatrení na zníženie spotreby umožnili Francúzsku vydržať obdobia prudkého rastu cien energií po tom, ako Rusko v roku 2022 zaútočilo na Ukrajinu. Otázkou zostáva, ako to bude v prípade extrémne nízkych teplôt.

Prípadné úplne zastavenie dodávok ruského plynu do Európy cez územie Ukrajiny, k čomu by malo dôjsť v januári budúceho roka, môže byť problematické pre krajiny východnej Európy, uviedli GRTgaz a Terega. Dodali však, že počas nadchádzajúcej zimy by takýto krok nemal mať dramatické následky, keďže súčasné zásoby plynu sú na dostatočnej úrovni.

Zásobníky plynu sú momentálne naplnené na 95 %. Úroveň plnenia je však potrebné udržiavať aj naďalej pre prípad prudkého ochladenia.V dôsledku dovozu plynu z Nórska, Holandska a zo Španielska, ako aj dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) by malo mať Francúzsko podľa firiem GRTgaz a Terega dostatok suroviny na zvládnutie zimy aj v prípade extrémne nízkych teplôt. Vtedy však bude potrebné, aby sa pri vykurovaní domácností plynom opäť šetrilo tak, ako počas uplynulých dvoch zím.