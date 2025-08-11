Francúzi museli núdzovo odstaviť jednu z najväčších atómiek: Za všetko môžu medúzy!

Štyri reaktory francúzskej jadrovej elektrárne v obci Gravelines na severe krajiny museli v noci na pondelok zastaviť prevádzku kvôli kŕdli medúz. Zvieratá zahltili chladiaci mechanizmus elektrárne, informovala podľa agentúry Reuters francúzska energetická spoločnosť EDF.
Jedna z najväčších jadrových elektrární vo Francúzsku používa na chladenie vodu z kanála napojeného na Severné more. Jej druhý, tretí a štvrtý reaktor sa automaticky zastavili po tom, ako sa kŕdeľ medúz, ktoré EDF označilo za obrovské a nepredvídateľné, dostalo do filtračných bubnov, ktoré nasávajú vodu pre chladenie elektrárne. Reaktor číslo šesť prestal z rovnakého dôvodu fungovať krátko potom.
Elektráreň so šiestimi reaktormi je teraz podľa dát EDF úplne mimo prevádzky, pretože zvyšné dva reaktory podstupujú plánované opravy. Udalosť nijako neohrozila bezpečnosť zariadenia, jeho pracovníkov, ani životného prostredia, doplnila francúzska spoločnosť.