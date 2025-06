Firmy po celom Slovensku môžu získať príspevok na fotovoltiku: Pozrite si nové podmienky SIEA

Výber dobrého dodávateľa je pri fotovoltickom systéme kľúčový. Foto: unsplash.com/Bill Mead

O príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov a veterných turbín z národného projektu Zelená podnikom už môžu žiadať mikro, malé a stredné podniky z celého Slovenska. Otvorením tejto etapy projektu môžu podnikatelia žiadať o príspevok na inštaláciu všetkých podporovaných zariadení na výrobu elektriny aj tepla. Informovala o tom Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá v pondelok spustila podávanie žiadostí pre firmy z menej rozvinutých regiónov.

„Potvrdzuje sa nám, že mikro, malé a stredné podniky majú v súčasnosti spomedzi podporovaných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie najväčší záujem o fotovoltické panely. Záujem z regiónov zatiaľ prekračuje záujem z Bratislavského samosprávneho kraja. Vidíme to už z prvých podaných žiadostí, ako aj z registrácií v informačnom systéme. Na druhom mieste je záujem o inštaláciu tepelných čerpadiel,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Ľubica Šimková.

Na inštalácie fotovoltických panelov a veterných turbín v podnikoch z menej rozvinutých regiónov je vyčlenených 35,95 milióna eur. Žiadosti o vydanie poukážky do výšky 50.000 eur môžu firmy podávať prostredníctvom informačného systému, ktorý je dostupný na oficiálnej stránke projektu. Oprávnené obdobie na podávanie žiadostí o vydanie poukážky pre túto etapu projektu sa končí 16. decembra 2025.

SIEA pripomenula, že nevyhnutnou súčasťou každej žiadosti o vydanie poukážky je účelový energetický audit. Odborne spôsobilá osoba musí v audite potvrdiť vhodnosť zariadenia, na ktoré firma žiada príspevok, ako aj to, že minimálne 50 % energie z neho vyrobenej sa spotrebuje v danej prevádzke. Aj na vypracovanie energetického auditu môže pritom podnik získať príspevok, a to do výšky 2500 eur.

„Záujemcom o príspevok odporúčame, aby si vopred naštudovali všeobecné podmienky podpory, ktoré nájdu na webovej stránke projektu, spolu s povinnými prílohami k žiadosti. Vyhnú sa tak zbytočnej chybovosti, ktorá môže viesť k tomu, že ich žiadosť bude zamietnutá, alebo k tomu, že vydanie a preplatenie poukážky sa predĺži z dôvodu neúplných či nesprávne vyplnených dokumentov,“ uzavrela Šimková.