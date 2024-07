Financial Times: Pokusy Maďarska a Slovenska zapojiť do sporu o ruskú ropu Brusel zlyhali!

Premiéri Viktor Orbán a Robert Fico počas Ficovej návštevy v Budapešti v januári 2024. Foto: SITA

Maďarsko a Slovensko žiadali partnerov v Bruseli o začatie konzultácií v rámci obchodnej dohody s Ukrajinou. Odpoveďou bolo iba to, že komisia potrebuje viac času na zhromaždenie dôkazov a posúdenie právnej situácie.

Európska komisia údajne stopla požiadavku Maďarska a Slovenska vyvinúť tlak na Kyjev v súvislosti so zablokovaním tranzitu ropy ruského Lukoilu cez Ukrajinu. Pokusy oboch dotknutých krajín zapojiť do sporu o ruskú ropu Brusel tak podľa denníka Financial Times v stredu zlyhali.

Obe krajiny sa pritom obrátili na komisiu, ktorá rieši obchodnú politiku Európskej únie, s požiadavkou na začatie konzultácií v rámci obchodnej dohody s Ukrajinou. Tá sa ale zjavne v žiadnom expresnom konaní problému venovať neplánuje. Eurokomisár pre obchod Valdis Dombrovskis vyhlásil, že Brusel potrebuje viac času na zhromaždenie dôkazov a posúdenie právnej situácie.

Podľa diplomatických zdrojov Financial Times však situácia na rokovaniach v Bruseli dopadla pre Slovensko aj Maďarsko zle. Na stretnutí predstaviteľov členských štátov, ktorí majú na starosti obchodnú politiku, Dombrovskisov názor podporilo 11 štátov a žiadna krajina sa nepostavila na stranu Maďarska a Slovenska.

Financial Times upozorňuje na to, že načasovanie požiadavky na Brusel je „obzvlášť ironické“ s ohľadom na nedávne cesty maďarského premiéra Viktora Orbána do Moskvy a Pekingu. Svojou sólojazdou totiž údajne podráždil väčšinu svojich partnerov v Európskej únii a komisii.

Kyjev pritom trvá na tom, že ropovodmi predchádza rovnaké množstvo ropy ako predtým, vďaka iným ruským spoločnostiam. Podľa denníka by dlhodobé zastavenie dodávok ropy od Lukoilu malo veľký negatívny dopad najmä na Slovensko, keďže predstavujú až 40 percent suroviny spracúvanej v jedinej rafinérii krajine, v bratislavskom Slovnafte.